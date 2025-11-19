Павлодарда мас күйде көлік рөліне отырған екі жүргізуші ұсталды
Павлодар – Шарбақты – РФ шекарасы тас жолында, Жетекші ауылының маңында полиция қызметкерлері ВАЗ-21063 көлігін тоқтатты. Көлік жүргізушісінің іс-қимылы күдік тудырған. Медициналық куәландыру оның алкогольдік масаң күйде болғанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Павлодар облысы ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, құжаттарды тексеру барысында ер адамның бұған дейін жеті жыл мерзімге жүргізуші куәлігінен айырылғаны белгілі болды. Тағы бір жағдайда Павлодар қаласында, М. Жүсіп көшесіндегі үйдің жанында Lada Granta автокөлігі тоқтатылды. Медициналық куәландыру жүргізушінің мас күйінде көлік басқарғанын растады. Құжаттарды тексеру кезінде оның да бұрын жеті жылға жүргізуші құқығынан айырылғаны, яғни 2029 жылдың сәуір айына дейін көлік жүргізуге тыйым салынғаны анықталды.
"Екі көлік те арнайы тұраққа қойылды. Аталған деректер бойынша тексеру жүргізілуде", делінген полиция хабарламасында.
Айта кетсек, 2025 жылы 4 қарашада Астанада мас күйінде көлік жүргізіп, ұсталған судьяға қатысты полиция түсініктеме берді.
