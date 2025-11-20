#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Құқық

Павлодарда сот риелторды қолдап, үйін өз бетімен сатқан әйелден 300 мың теңге өндірді

Үй, сату, Павлодар, сот үкімі, риелтор , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 19:37 Сурет: pexels
Павлодар облысында сот пәтерді өз бетінше сатқан тапсырыс беруші - үй иесінен сыйақы өндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасы жылжымайтын мүлік агенттігінің көрсеткен қызметі бойынша берешекті өндіріп алу туралы ісіне қатысты апелляциялық шағымды қарады.

Жеке кәсіпкер мен азаматша Ю-дың арасында пәтер сатып алушыларды табу бойынша шарт жасалғаны анықталды. Шарт талаптарына сәйкес, сатып алушыны тапсырыс беруші жеке өзі тауып алса да, шарттың әрекет ету мерзімі ішінде мүлікті сатудың кез келген жағдайында тапсырыс беруші 800 000 теңге төлеуге міндеттенеді. Бірақ әйел пәтерді өзі сатып, бірақ сыйақыны төлемеген.

"Бірінші сатыдағы сот шарт талаптарын ауыр деп есептеп, талап арызды қанағаттандырудан бас тартты. Сот алқасы келіспей, шартқа ерікті түрде қол қойылғанын, ҚР АК 272-бабы міндеттемені тиісінше орындауды талап ететінін, ҚР АК 683-бабы тапсырыс беруші көрсетілген қызметке ақы төлеуге міндеттенетінін, шарттың әрекет ету мерзімі ішінде пәтерді сату фактісі төлемнің негізін растайтынын көрсетті".Павлодар облыстық сотының баспасөз қызметі

Шарттың 4-тармағының талаптарын ескере отырып, апелляциялық сот алқасы Ю.-дан жеке кәсіпкердің пайдасына 300 000 теңге өндірді.

Бірінші сатыдағы сот шешімінің күші жойылды. Апелляциялық шағым қанағаттандырылды.

Қаулы заңды күшіне енді.

Бұған дейін Маңғыстау облысында әйелін ұрып-соққан ер адам жазадан сытылғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
