Еңбек министрлігі 2026 жылға арналған шетелдік жұмысшыларды тартуға арналған квота жобасын әзірледі
"Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға 2026 жылға арналған квотаны белгілеу туралы" бұйрық жобасы дайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жоба жұмыс берушілерге жергілікті атқарушы органдар беретін рұқсаттар бойынша республикадағы жұмыс күшінің санына қатысты 0,25% мөлшерінде шетелдік жұмыс күшін тартуға квота белгілеуді көздейді.
Бұл ретте Қазақстанда жұмысқа тартылатын шетелдіктердің қорытынды санын сақтау үшін жеке тұлғалардың еңбекші көшіп келушілерді тартуға квотасын жұмыс күші санына 2,9% мөлшерінде белгілеу ұсынылады.
Құжат 5 желтоқсанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.
2025 жылы Қазақстанда еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған 2025 жылға арналған квота жұмыс күшінің санына мынадай пайыздық қатынаста белгіленген:
- жергілікті атқарушы орган жұмыс берушіге беретін рұқсаттар бойынша 0,2%-дан 0,25%-ға дейін ұлғайтылды;
- еңбекші көшіп келушілерді тартуға 3%-дан 2,95%-ға дейін азайтылды.
