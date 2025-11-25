#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Құқық

Абай облысында полиция қызметкерін қорлаған азамат жауапқа тартылды

Полиция қызметкері, Абай облысы, қорлау, ер адам, жауапқа тарту, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 19:58 Сурет: polisia.kz
Абай облысының 57 жастағы тұрғыны мас күйде қызметтік міндеттерін орындаушы полиция қызметкерін қорлады. Аталған оқиға полиция бөлімі ғимаратында болып, іс сот қарауына жолданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үржар ауданының №2 аудандық сотының шешімімен ер адам билік өкіліне қатысты қорлау әрекеті үшін кінәлі деп танылып, оған 40 сағат міндетті қоғамдық жұмыс түріндегі жаза тағайындалды.

Абай облысы полиция департаменті 2025 жылдың басынан бері облыс аумағында билік өкілдерін қорлау фактілерінің саны 19-ға жеткенін атап өтті. Бұл оқиғалар азаматтардың құқықтық тәртіпті сақтауы мен полиция қызметкерлерінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде оларға құрметпен қарауы қажеттілігін көрсетеді.

Полиция азаматтарды құқық тәртібін сақтауға шақырады және полиция қызметкерлерін қорлау немесе олардың қызметіне кедергі жасауға бағытталған кез келген әрекет қолданыстағы заңнама аясында қатаң түрде тоқтатылатынын еске салады.

Бұған дейін ШҚО-да полиция қызметкері алты адамның өміріне араша болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Семейде жекеменшік клиникадан жалға алып отырған ғимаратты босату талап етілді
20:27, Бүгін
Семейде жекеменшік клиникадан жалға алып отырған ғимаратты босату талап етілді
Астанада мас әйел полиция қызметкеріне шабуыл жасады
23:36, 02 қазан 2023
Астанада мас әйел полиция қызметкеріне шабуыл жасады
Ақмола облысында мас күйде танысына пышақ жарақатын салған әйел жауапқа тартылды
17:00, 23 тамыз 2024
Ақмола облысында мас күйде танысына пышақ жарақатын салған әйел жауапқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: