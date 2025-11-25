#Халық заңгері
Құқық

Семейде жекеменшік клиникадан жалға алып отырған ғимаратты босату талап етілді

Сот үкімі, Абай облысы, Семей қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы, жекеменшік клиника, Жәмиля, ғимарат, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 20:27 Сурет: Zakon.kz
Семей қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы жекеменшік "Жәмиля" клиникасынан жалға алып отырған ғимаратты босатуды талап етті. Аталған азаматтық іс Абай облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өз кезегінде "Жәмиля" мекемесі де сотқа жеке талап арызбен жүгініп, Абай облысының Қаржы басқармасы мен Жедел медициналық жәрдем ауруханасына қатысты мемлекеттік мүлікті жалға алу туралы 2019 жылғы 11 қыркүйектегі шартты ұзартудан бас тартуды заңсыз деп тануды және шартты Мемлекеттік мүлік тізілімінде веб-порталда қалпына келтіруді сұрады.

"Жәмиля" мекемесі мен ШҚО мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы (қазіргі құқықтық мұрагері – Абай облысының Қаржы басқармасы) арасында 2019 жылғы 11 қыркүйекте мемлекеттік ғимаратты жалға алу шарты жасалған. Бұдан бөлек, 2022 жылғы 1 тамыздағы қосымша келісім және жалға берушіні өзгерту туралы келісім бекітілген. Жалдауға берілген ғимарат Жедел медициналық жәрдем ауруханасының теңгерімінде және Семей қаласы, Жамақаев көшесі, 73-үйде орналасқан.

Алғашқыда шарт 2022 жылдың қыркүйегіне дейін жасалған, кейін ол 2025 жылғы 11 қыркүйекке дейін ұзартылған. 2024 жылғы 26 қыркүйекте сот медиатордың қатысуымен тараптар жасасқан келісімді бекітті. Келісіммен жалдау шарты мен қосымша келісімдердің күшінде екені расталды.

Сот "Семей қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК-ның "Жамиля" мекемесіне қатысты ғимараттың қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюға міндеттеу және ғимаратты босату туралы талабын қанағаттандырды. Ал "Жәмиля" мекемесінің Абай облысы Қаржы басқармасы мен ауруханаға қатысты жалдау шартын ұзартудан бас тартуды заңсыз деп тану туралы талабы қанағаттандырылмады.

Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Германия тұрғыны бұрынғы күйеуінің 18 жыл бұрын сатып жіберген БҚО-дағы сауда үйінің сатып алу-сату шарттарын жарамсыз деп тануды талап етіп, сотқа жүгінгенін жазғанбыз.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
