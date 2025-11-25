Желіде дәмханадағы қытайлықтарға шүйліккен ер адамдардың дөрекі әрекеті сынға алынуда
Әлеуметтік желіде дәмханада ас ішіп отырған шетелдік азаматтарға соқтығысқан ер адамдардың видеосы тарады. Видеода өз-өзімен тамақ ішіп отырған үш шетел азаматына ер адамдар тақап келіп, телефонын шығарып, оларды видеоға түсіре бастайды. "Сендер кімсіңдер? Құжаттарың қайда?" деп сұрайды олардан. Байыппен, өте мәдениетті түрде жауап берген шетелдіктер өздерінің Қытайдан келгенін айтады. Осы кезде дәмхана қызметкері бұл жайтқа аралып, видео үзіліп қалады. Аталған оқиға желідегілердің ашуын туғызып, көптеп таратыла бастады. Бұл ыңғайсыз оқиға Абай облысы, Аягөз қаласында болғаны анықталды.
Абай облысы полиция департаменті әлеуметтік желіде шетелдік азаматтарға қатысты орын алған орынсыз әрекеттер бейнеленген видеоролик бойынша жедел іс-шаралар жүргізілгенін хабарлады.
"Полиция қызметкерлері оқиғаға қатысы бар екі азаматты анықтады.Олардың бірі бұрын бірнеше рет әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылған: бұзақылық және есірткі құралдарын өткізу мақсатынсыз заңсыз сақтағаны, сондай-ақ 2022 жылғы сот үкімімен денсаулыққа ауыр зиян келтіргені үшін. Ол төрт жыл мерзімге бостандығын шектеу жазасына сотталып, қазіргі уақытта пробациялық бақылауда тұр. Құқықбұзушылар полиция бөліміне жеткізілді. Оларға қатысты әкімшілік іс қозғалды. Сот қаулысына сәйкес екеуі де әкімшілік жауапкершілікке тартылды: бұрын сотталған азамат 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алынған, ал екінші қатысушыға 20 АЕК көлемінде әкімшілік айыппұл салынды".Абай облысының полиция департаменті
Полиция қоғамдық тәртіпті бұзатын және Қазақстан Республикасының халықаралық беделіне нұқсан келтіретін кез келген әрекеттер қатаң әрі дер кезінде тоқтатылатынын атап өтеді.
Бұған дейін Абай облысында полиция қызметкерін қорлаған азамат жауапқа тартылғанын жазғанбыз.