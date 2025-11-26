#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Құқық

"Шығыны шаш етектен": Мәжіліс депутаттары аудан әкімдерінің сайлауына қатысты пікір білдірді

Ерлан Сайыров, Мәжіліс депутаты, депутаттық сауал, аудан әкімдері, сайлау, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 17:42 Сурет: parlam.kz
Бүгінгі Мәжілістің отырысында Ерлан Сайыров пен Мархабат Жайымбетов аудан әкімдерінің сайлауын уақытша тоқтата тұруды ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ерлан Сайыров өзінің депутаттық сауалында еліміз соңғы 5 жылда айтарлықтай ірі қадамдар жасап, бүгінде әрбір жексенбі сайын ауыл, аудан, қала әкімдерінің сайлауы өтіп жатқанын айтты. Алайда, оның айтуынша, аталған мәселенің пысықтайтын тұстары әлі бар.

"Әлі де сайланып жатқан ауыл әкімдерінің құзыретін, олардың әлеуметтік-экономикалық мүмкіндігін реттеу қажет екеніне көзіміз жетіп отыр. Заң аясында ауыл әкімдерінің құзыретін әлі де кеңейтуіміз қажет. Төртінші бюджетті қалыптастыру тетіктерін заңмен пысықтауымыз тиіс", – деді депутат.

Ерлан Сайыровтың айтуынша, еліміз бүгінде аудан, қала әкімдерін пилоттық форматта сайлауға кірісіп, 52 әкім сайланған екен. Бірақ бұл тәсілдің тиімділігі әлі де сараланбаса керек. Ол жетілдіруді талап етеді. "Тіпті, сайланған аудан әкімдерінің арасында бір жылға жетпей жұмысынан кеткендер де бар" деп сөзін жалғады депутат.

Әріптесінің сөзін қолдаған Мархабат Жайымбетов өзі бұрын қала мен аудан әкім болғандықтан бұл мәселемен жақсы таныс екенін айтты. Депутаттың айтуынша ол жақында ғана бірқатар аудан аралап, елдің тыныс-тіршілігімен танысқан. Сапар барысында депутат аудан әкімдерін тікелей сайлау жүйесінің әлі де пысықтауды қажет екеніне көз жеткізген екен.

"Ауданға бөлінетін қаржы мәселесін реттеуге тиіспіз. Ал аудан әкімдерінің құзыреті бойынша бірнеше маңызды заңға өзгеріс енгізу қажет. Мысалы, білім беру саласының шығыстары облыстық бюджетте қалып, кірістері аудан бюджетінде. Қазір аудан әкімдерінде құзырет аз, жауапкершілік көп. Білім, денсаулық ветеринария саласы, жұмыспен қамту орталықтары тіпті бағынбайды аудан әкіміне. Ең бастысы, ауыл әкімдерінің сайлауының бір 5 жылдық кезеңін күтіп, ауылдық сайланған әкімдердің тәжірибелі корпусын даярлау маңызды. Сонда ғана саяси, ең бастысы кәсіби кадрлар резерві қалыптасады. Сондықтан оған әзірше уақытша тоқтау қойып, жан-жақты пысықтағанымыз жөн", – деді ол.

Бұған қоса, Ерлан Сайыров аудан әкімдерінің сайлауына қыруар қаражат кететінін алға тартты.

"Тек биылдың өзінде 6 аудан әкімі мен бір облыстық маңызы бар қала әкімінің сайлауы өтті. Осының өзіне мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард теңгеге жуық қаражат жұмсалды", – деді депутат.

Өз сөзінде ол ауылдық округ әкімдерінің сайлау жүйесін енгізу бес жыл бойы кезең-кезеңімен жүргізіліп келе жатқанын айтып, аудан әкімдерін сайлау мәселесінде жүйелі әрі жан-жақты зерделенген тәсіл қажет екеніне тоқталды.

Бұл ретте Ерлан Сайыров әлемдік тәжірибеге арқа сүйеген саяси сарапшылар мен мемлекеттік басқаруда тәжірибесі бар азаматтардың "аудан әкімдерін мәслихат депутаттары да сайлай алады" деген пікірін ортаға салды.

Сондай-ақ, депутаттар осынау маңызды мәселеде асығыстық танытуға болмайтынына назар аударып, ұсыныстың сайлау процесін шектеуге емес, керісінше халықтың сайлауға деген сенімін арттыруға бағытталғанын еске салды.

Сөз соңында қос депутат жергілікті өзін-өзі басқару, мемлекеттік қызмет, сайлау, өңірлерді дамыту туралы көптеген заңдарға қажетті нормаларды енгізгенше, аудан деңгейіндегі әкімдердің тікелей сайлауына тоқтата тұруды ұсынды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Аудан әкімдерінің сайлауы жыл соңына дейін өтуі мүмкін – ҚР ОСК төрағасы пікір білдірді
21:53, 01 қыркүйек 2023
Аудан әкімдерінің сайлауы жыл соңына дейін өтуі мүмкін – ҚР ОСК төрағасы пікір білдірді
АҚШ Украинаға қару жеткізудің тоқтатылуына қатысты пікір білдірді
12:28, 03 шілде 2025
АҚШ Украинаға қару жеткізудің тоқтатылуына қатысты пікір білдірді
Қазақстанда алғаш рет аудан мен облыстық маңызы бар қала әкімдерінің сайлауы өтіп жатыр
09:30, 05 қараша 2023
Қазақстанда алғаш рет аудан мен облыстық маңызы бар қала әкімдерінің сайлауы өтіп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: