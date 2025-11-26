Көкшетауда полицейлер мен еріктілер бірлесіп, жоғалып кеткен балалы әйелді тапты
Сурет: polisia.kz
Көкшетау қаласының полиция басқармасына 32 жастағы Оксана мен оның кішкентай қызының белгісіз бағытқа шығып, сол күйі жоғалып кеткені туралы және оны табуға көмектесуді сұраған өтініш келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, 20 қарашада әйел баласымен бірге үйден шығып, хабарсыз кеткен. Полицейлер дереу іздеу іс-шараларын ұйымдастырды. Сонымен қатар жергілікті еріктілер кең ауқымды іздеуді бастады.
Еріктілер әлеуметтік желілерде жоғалып кеткендердің бағдарлары мен фотосуреттерін таратты, онда көптеген пайдаланушылар олардың орналасқан жері мен жағдайына алаңдаушылық білдірді. Полиция іздеу және жедел жұмыс жүргізді: әйелдің қатынаста болғандардың шеңбері құрылды, жоғалып кеткен күні ана мен баланы көрген куәгерлер мен көргендерден жауап алынды.
"26 қарашада "Lider.kz" орталығы еріктілерінің көмегімен, ювеналды полиция бөлімшесінің аға учаскелік инспекторы Назира Тұрсымбаева жоғалған адамның орналасқан жері туралы ақпарат алды. Полиция қызметкері дереу көрсетілген мекенжайға барды. Пәтерде әйелдің таныстары тұратыны белгілі болды, ол және қызы да сол жерден табылды. Қазіргі уақытта нәресте ауруханада. Полицейлер іздеуде көмек көрсеткен еріктілер мен бей-жай қарамайтын азаматтарға алғыстарын білдіреді", делінген хабарламада.
Бұған дейін Астанада жоғалып кеткен жасөспірімнің денесі өзеннен табылғаны хабарланған.
