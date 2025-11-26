#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.68
600.27
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.68
600.27
6.58
Құқық

Көкшетауда полицейлер мен еріктілер бірлесіп, жоғалып кеткен балалы әйелді тапты

Жоғалған әйел, бала, Көкшетау, табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 20:41 Сурет: polisia.kz
Көкшетау қаласының полиция басқармасына 32 жастағы Оксана мен оның кішкентай қызының белгісіз бағытқа шығып, сол күйі жоғалып кеткені туралы және оны табуға көмектесуді сұраған өтініш келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, 20 қарашада әйел баласымен бірге үйден шығып, хабарсыз кеткен. Полицейлер дереу іздеу іс-шараларын ұйымдастырды. Сонымен қатар жергілікті еріктілер кең ауқымды іздеуді бастады.
Еріктілер әлеуметтік желілерде жоғалып кеткендердің бағдарлары мен фотосуреттерін таратты, онда көптеген пайдаланушылар олардың орналасқан жері мен жағдайына алаңдаушылық білдірді. Полиция іздеу және жедел жұмыс жүргізді: әйелдің қатынаста болғандардың шеңбері құрылды, жоғалып кеткен күні ана мен баланы көрген куәгерлер мен көргендерден жауап алынды.
"26 қарашада "Lider.kz" орталығы еріктілерінің көмегімен, ювеналды полиция бөлімшесінің аға учаскелік инспекторы Назира Тұрсымбаева жоғалған адамның орналасқан жері туралы ақпарат алды. Полиция қызметкері дереу көрсетілген мекенжайға барды. Пәтерде әйелдің таныстары тұратыны белгілі болды, ол және қызы да сол жерден табылды. Қазіргі уақытта нәресте ауруханада. Полицейлер іздеуде көмек көрсеткен еріктілер мен бей-жай қарамайтын азаматтарға алғыстарын білдіреді", делінген хабарламада.
Бұған дейін Астанада жоғалып кеткен жасөспірімнің денесі өзеннен табылғаны хабарланған.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ұлытау облысында құтқарушылар жоғалып кеткен қос малшыны аман-есен тапты
19:57, 06 қаңтар 2025
Ұлытау облысында құтқарушылар жоғалып кеткен қос малшыны аман-есен тапты
Көкшетауда 16 жастағы студент қыз жоғалып кетті
19:25, 04 маусым 2024
Көкшетауда 16 жастағы студент қыз жоғалып кетті
ШҚО полицейлері орманда жоғалып кеткен зейнеткерді іздеп тапты
14:49, 18 қыркүйек 2023
ШҚО полицейлері орманда жоғалып кеткен зейнеткерді іздеп тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: