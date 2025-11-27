Қаза тапқан үш жасар қыздың әкесі неге жеке стоматологиялық клиника қызметіне жүгінгенін айтты
Ер адам баласының өліміне қатысы бар адамдар тобы әлдеқайда кең және тек анестезиологпен шектелмейді деп санайды.
"Мәселе мынада, біз бұл клиникаға жайдан жай бара салған жоқпыз. Бұрын үлкен қызымыз сол жерде емделген. Бастапқыда тісті тазалап, бізді анализдер тапсыруға жіберді: жүректің ультрадыбыстық зерттеуі және басқа да процедуралар. Бізге осының бәрі қажет екенін айтты. Барлығын төлеп, бәрінен баламыз өтті, яғни ата-ана тарапынан ол емге толығымен дайын болды. Бірақ мынандай емдеу көлемі тұрғысында, олар айтқандай, ең алдымен тіс дәрігері, анестезиолог және содан кейін кез келген басқа мамандар жауапты. Тиісінше, олар туындауы ықтимал тәуекелдерді жете бағаламады", – деді Талғат Құмаров.
Ол алғашқы қабылдау кезінде дәрігерлерден "алдағы емнің көлемі тым үлкен емес пе, процедураларды бөліп-бөліп жасауға болмай ма" деп сұрағанын айтты. Оның айтуынша, мамандар "бұл әдеттегі процедуралар, анализ нәтижелері бойынша бала бәріне төтеп бере алады және алаңдауға негіз жоқ" деп сендірген. Осы сөздерге сеніп, ата-ана ем-домға келісіп, нәтижесін күткен.
Бүгін, 2025 жылдың 27 қарашасында сот куәгерлерден жауап алуға кірісті. Алдымен тіс дәрігерінің көмекшісі болып жұмыс істеген Клак (Бушина) Юлиядан сұрақ-жауап алынды. Ол клиникада бір жылдан астам жұмыс істеді: 2023 жылдан бастап 2025 жылдың сәуірінде жұмыстан шығарылғанға дейін. Бұл - оның алғашқы жұмыс тәжірибесі. Екінші болып Елена Құсайыновадан жауап алынды. 2005 жылдан бастап Құсайынова ол арада әкімші болып жұмыс істеді, содан кейін әкімшілік процестерге жетекшілік ете отырып, стоматологияны басқарған. Оның міндеттеріне мыналар кіреді: персоналды басқару, қызметкерлерді іріктеу және клиниканың қызметіне байланысты ұйымдастырушылық мәселелерді шешу.
Бұған дейін клиниканың анестезиологы Аида Жұмағалиева жедел жәрдем қызметіне неге бірден хабарласпағандарын түсіндірді.
2025 жылғы 25 қарашада прокурор Еркебұлан Шалқаров ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің департаменті жүргізген жоспардан тыс тексеру нәтижелерін жариялады.