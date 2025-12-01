2025 жылдың желтоқсанынан бастап қазақстандықтардың өмірінде не өзгереді
Халықты әлеуметтік қорғау
Мемлекет әлеуметтік маңызы бар тауарларға шекті сауда үстемесін бақылауды жүзеге асыратын болады
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына шекті сауда үстемесінің мөлшерінің сақталуын мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган және оның лауазымды адамдары оларға қатысты әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына шекті сауда үстемесінің мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылау жүргізілетін мемлекеттік бақылау субъектілерінің бекітілген тізімі негізінде жүзеге асырады.
Уәкілетті орган Мемлекеттік кірістер органдарынан алынған мәліметтер негізінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына шекті сауда үстемесінің мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылау жүргізілетін мемлекеттік бақылау субъектілерінің тізімін қалыптастырады.
Естеріңізге сала кетейік, бұрын құжатта рұқсат етілген бөлшек сауда бағалары туралы айтылған болатын.
Сауда және интеграция министрлігіне жүктелген бақылау функциялары
2025 жылдың 31 желтоқсанынан бастап:
- оларға қатысты мемлекеттік бақылау жүргізілетін мемлекеттік бақылау субъектілерінің бекітілген тізімі негізінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына шекті сауда үстемесінің мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру
- Мемлекеттік кірістер органдарынан алынған мәліметтер негізінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына шекті сауда үстемесі мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылау жүргізілетін мемлекеттік бақылау субъектілерінің тізімін қалыптастыру;
- бұзушылықтар анықталған жағдайда мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына шекті сауда үстемесінің мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылау жүргізу қорытындылары бойынша жою мерзімдерін көрсете отырып, оларды жою туралы нұсқама беру;
- шекті сауда үстемесін қолдану тәртібін айқындау;
- әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру тетіктерін іске асыру кезінде халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша Мемлекеттік АӘК алушыларға қолдау көрсетуді көздеу.
Өз кезегінде, ауыл шаруашылығы министрлігі 2025 жылғы 31 желтоқсаннан бастап әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру тетіктерін іске асыратын мамандандырылған ұйымдардың тізбесін бекітетін болады.
Өнеркәсіп министрлігі тұрғын үй көмегін есептеу нормаларын нақтылады
Тұрғын үй көмегінің мөлшерін көрсетілетін қызметті беруші мынадай нормалар шегінде есептейді:
- тұтынушылар үшін газбен жабдықтау жөніндегі коммуналдық қызметті тұтыну нормалары пәтердегі бір адамға 15 текше метрден аспайды;
- тұрғын үйді жылытуға арналған жеке тұрғын үйді тұтынушылар үшін газбен жабдықтау жөніндегі коммуналдық қызметті тұтыну нормалары бір шаршы метр үшін 15 текше метрден аспайды;
- есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау қызметін тұтыну нормалары айына бір шаршы метрге 0,025 гигакалориядан аспайды;
- бір шаршы метрге есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау жөніндегі қызметті тұтыну нормаларын облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімдігі бекітеді.
Тұрғын үй жағдайларын жақсартуға бағытталған мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру қағидаларына өзгерістер енгізілді
Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді бөлуді Отбасы банк жүзеге асырады.
Коммуналдық тұрғын үй қорынан алынған тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған мемлекеттік бюджет есебінен салынған және(немесе) сатып алынған тұрғын үй олардың Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалған нысаналы мақсатына сәйкес бөлінеді.
ЭЦҚ арқылы тұрғын үйге мұқтаждардың есебінде тұрған ҚР азаматтары, қандасы, бөлінетін тұрғын үйді Отбасы банкінің интернет-ресурсында жеке кабинетте алуға келісім беру туралы өтінішке қол қояды.
Келісім болмаған жағдайда, бес жұмыс күні ішінде коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй Қазақстан Республикасының келесі азаматтарына, тұрғын үйге мұқтаждардың есебінде тұрған қандастарға бірыңғай республикалық электрондық базада, "тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы" электрондық базасында бөлінеді.
ҚР азаматтары, қандасы "тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы" электрондық базасының жеке кабинетінде бөлінетін тұрғын үйді алуға келісім беру туралы өтінішке қол қойылған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде тұрғын үй беру туралы шешім негізінде коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үйді жергілікті атқарушы органмен жалдау шартын жасасады.
Медицина, Денсаулық сақтау
Денсаулық сақтау министрлігі дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу ережелерін өзгертті
Стратегиялық маңызды дәрілік заттардың берілген тіркеу куәліктеріне №78 шешімнің 2-тармағының г және д тармақшаларының талаптары, көрсетілетін қызметті алушының бастамасы бойынша ерікті негізде жоғарыда көрсетілген шешімнің талаптарымен тіркеу дерекнамасын сәйкестендіру жағдайларын қоспағанда, қолданылмайды.
Осы Қағидаларда көзделген тәртіппен берілген тіркеу куәлігінің қолданылуы дәрілік заттың тіркеу дерекнамасын жоғарыда көрсетілген шешімнің талаптарына сәйкес келтіруге берілген өтініштің көшірмесін қоса бере отырып, өтініш берушінің өтініші негізінде дәрілік заттың тіркеу дерекнамасын сәйкестендіру рәсімін жүргізу кезеңіне ұзартылады.
Дәрілік затты немесе медициналық бұйымды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу рәсімі аяқталғаннан кейін, сондай-ақ дәрілік заттарға тіркеу куәлігінің қолданылуы ұзартылған кезде Мемлекеттік орган дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне тиісті ақпаратты енгізеді.
Денсаулық сақтау министрлігі ересектерге гематологиялық көмек көрсету стандартын жаңартты
Құжат меншік нысанына және ведомстволық тиесілілігіне қарамастан медициналық ұйымдарда лимфоидты, гемопоэтикалық және соған байланысты тіндердің қатерлі ісіктерін (бұдан әрі – қан аурулары) қоса алғанда, қан және гемопоэтикалық органдар ауруларымен он сегіз жасқа толған пациенттерге гематологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру процестеріне қойылатын талаптар мен қағидаларды белгілейді.
Қан аурулары бар пациенттерге медициналық көмекті денсаулық сақтау субъектілері меншік нысанына қарамастан көрсетілген қызмет түріне кіші түрлері бойынша мемлекеттік лицензия болған кезде жүзеге асырады:
- Амбулаториялық жағдайларда, стационарлық және стационарды алмастыратын жағдайларда медициналық көмекке арналған "Гематология " ұйымның шарттарына сәйкес;
- Стационарды алмастыратын және стационарлық жағдайларда медициналық ұйымдар үшін "Трансфузиология";
- Дәрілік емдеуді немесе медициналық мақсаттағы бұйымдарды пайдалануды орындайтын медициналық ұйымдар үшін "фармацевтикалық қызмет";
- Гематологиялық пациенттерді емдеуде есірткі құралдарын пайдаланатын медициналық ұйымдар үшін "есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызмет";
- Стационарлық, стационарды алмастыратын жағдайларда медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдар үшін және құрамында құзырет орталықтары бар ұйымдар үшін "еңбекке уақытша жарамсыздық сараптамасы".
Дәрігерлердің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру шарттарын жасасу тәртібі өзгерді
Медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру кезінде деректер алмасу үшін электрондық нысанда бассейн әкімшісінің интернет-платформасы пайдаланылады.
Денсаулық сақтау субъектілері бірлесіп сақтандыру шартын Интернет-платформадағы жеке кабинет арқылы электрондық цифрлық қолтаңба құралдарын пайдалана отырып, электрондық нысанда жасайды. Бұл ретте мемлекеттік денсаулық сақтау субъектілері мен бассейн әкімшісі арасында бірлесіп сақтандыру шарты Интернет-платформада жасасу кезеңінен кейін үш жұмыс күні ішінде сатып алудың бірыңғай платформасында жасалады.
Бірлесіп сақтандыру шарты жыл сайын мемлекеттік денсаулық сақтау субъектілерімен бір қаржы жылына, мемлекеттік емес денсаулық сақтау субъектілерімен бір жылға жасалады, сақтандыру мерзімі ішінде қолданылады және бірінші туындаған сақтандыру жағдайы бойынша өзінің қолданысын тоқтатпайды.
Бірлесіп сақтандыру шартының қолданылуы барысында сақтандыру тәуекелінің өзгеруі мынадай мән жайлар болып есептеледі:
- сақтанушылар тізіміндегі кез-келген өзгерістер, соның ішінде жаңа персоналды жұмыстан шығару немесе қабылдау, сондай-ақ сақтанушының медициналық қызметінің профилін өзгерту;
- медициналық қызметтің өзге бейіндерінде қызметті жүзеге асыру.
Денсаулық сақтау субъектілерінің электрондық нысанда бірлесіп сақтандыру шартын жасасуы, өзгертуі және бұзуы интернет-платформада ақпарат алмасу жолымен жүргізіледі. Бұл ретте мемлекеттік денсаулық сақтау субъектілерінің бірлесіп сақтандыру шартын жасасуы, өзгертуі және бұзуы сатып алудың бірыңғай платформасында оны жасасу, интернет-платформада өзгерту және бұзу кезеңінен кейін жүргізіледі.
Табиғатты қорғау, ауыл шаруашылығы және балық шаруашылығы
Ауыл шаруашылығы министрлігі балық аулауға тыйым салынған уылдырық шашу кезеңінде су көлігі қозғалысының ережелерін бекітті
Уылдырық шашу кезеңінде рұқсат етілмейді:
- балық шаруашылығы су айдындарында немесе учаскелерінде, сондай-ақ балық аулау үшін тыйым салынған орындарда балық шаруашылығы саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің келісімінсіз балық аулау үшін тыйым салынған кезеңге қозғалтқыштары қосылған су көлігінің барлық түрлерінің қозғалысы;
- ауылдардағы аялдамаларды, бакендерді орнатуға арналған балық қабылдау пункттерін қоспағанда, балық аулауға тыйым салынған орындар шегінде және аса қажет болған жағдайда балық шаруашылығы су айдындарында немесе учаскелерінде су көлігіне тоқтау.
Уылдырық шашу кезеңінде кемелерді пайдалануға рұқсат етіледі:
- кемелердің винтінің айналу жылдамдығымен-минутына 1000 айналымнан аспайды;
- жеке және заңды тұлғалардың жеке меншігіндегі кемелер моторларының қуаты – 20 ат күшінен аспайды, ал Өскемен су қоймасында -100 ат күшінен аспайды;
- Жайық-Каспий бассейнінде кәсіпшілік балық аулауды жүзеге асыратын балық шаруашылығы субъектілері үшін – 40 ат күшінен аспайды;
- бекітілген балық шаруашылығы су айдындарында күзетуді жүзеге асыратын балық шаруашылығы субъектілерінің қорықшылық қызметтері үшін – 100 ат күшінен аспайды;
- ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін аспалы қозғалтқыштардың қуаты – 55 ат күшінен, стационарлық қозғалтқыштардың қуаты – 150 ат күшінен аспайды.