Профилактикалық жұмысты үйлестіру комитетінің қызметі қандай: ереже бекітілді
Ішкі істер министрі 2025 жылғы 8 желтоқсандағы бұйрықпен ҚР ІІМ профилактикалық жұмысты үйлестіру комитеті туралы ережені бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz
"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің профилактикалық жұмысты үйлестіру комитеті құқық бұзушылықтардың алдын алуды ұйымдастырушылық-әдістемелік сүйемелдеуді және үйлестіруді жүзеге асыратын ІІМ ведомствосы болып табылады", –делінген құжатта.
Ведомствоның міндеттері:
- құқық бұзушылықтың алдын алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
- қылмыстың жай-күйін, оны жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды талдау, талдамалық және болжамды материалдарды дайындау, профилактикалық қызметті жетілдіру;
- ІІМ қызметтері жүргізетін профилактикалық іс-шаралардың тиімділігіне мониторинг жүргізу және бағалау, оларды жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау;
- құқық бұзушылықтардың алдын алу мәселелерінде ІІМ бөлімшелерінің басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын үйлестіру.
Қойылған міндеттер шеңберінде Комитет мынадай функцияларды орындайды:
- алдын алу бағдарламалары мен іс-шараларының нәтижелілігін бағалау;
- құқық бұзушылықтардың алдын алу шараларының тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар дайындау;
- құқық бұзушылықтар мен қылмыс факторларының алдын алу мәселелері бойынша ғылыми, әлеуметтанулық және талдамалық зерттеулерді ұйымдастыру;
- криминогендік тәуекелдерді болжаудың цифрлық жүйелерін, автоматтандырылған Талдамалық платформалары мен технологияларын пайдалану;
- анықталған деректер мен үрдістер негізінде профилактикалық жұмыстарды жақсарту жөнінде ұсынымдар әзірлеу;
- профилактикалық жұмыстардың орындалуын бақылау бағдарламалар, жоспарлар және іс-шаралар, ІІМ құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық полиция департаменттері, Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті, Ұлттық ұлан өткізеді.
- профилактикалық қызметтің нәтижелілігі және алдын алу шараларының қылмыстың жай-күйі мен динамикасына әсері туралы ақпаратты жинау және талдау
- ;профилактикалық іс-шараларды талдау, құқық бұзушылықтардың алдын алудың тиімсіз әдістері мен шараларын анықтау;
- ұйымдастырушылық, әдістемелік және ресурстық факторларды қоса алғанда, қажетті нәтижелерге қол жеткізуге кедергі келтіретін жағдайларды жою;
- түзету бойынша ұсынымдар әзірлеу, профилактикалық бағдарламаларды жетілдіру және оңтайландыру;
- профилактикалық іс-шаралардың тиімділігін бағалаудың бірыңғай критерийлерін қалыптастыру және оларды ішкі істер органдарының қызметіне енгізу;
- профилактикалық шаралардың сапасы мен тиімділігі туралы талдамалық шолулар жасау;
- профилактикалық бағдарламаларды түзету, ресурстарды қайта бөлу және жаңа тәсілдерді енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
- құқық бұзушылықтардың алдын алудың озық тәжірибелерін жинақтау және оларды масштабтау;
- құқық бұзушылықтардың алдын алуға байланысты бағдарламалық құжаттарды бақылау және келісу;
- бөлімшелер арасында қызметтік ақпаратпен, есептермен және талдамалық материалдармен алмасу;
- мемлекеттік органдар мен ұйымдардың құқық бұзушылықтардың алдын алу мәселелері бойынша өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;
- ведомствоаралық кеңестер, үйлестіру кеңестерін өткізу, алдын алудың өзекті мәселелері бойынша дөңгелек үстелдер мен жұмыс топтары;
- ҚР заңнамасына сәйкес құқық бұзушылықтардың алдын алу мәселелері бойынша өзге де функцияларды жүзеге асыру.
Комитетке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына дербес жауапты болатын Төраға комитетті басқарады.
Комитет төрағасының өкілеттіктері анықталды:
- Комитеттің жұмысын ұйымдастырады;
- Комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ҚР мемлекеттік органдарында және өзге де ұйымдарында және халықаралық қатынастарда Комитеттің атынан өкілдік етеді;
- Комитеттің құрылымы мен штат саны жөнінде министрге ұсыныстар енгізеді, сондай-ақ Комитеттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
- профилактикалық жұмысты үйлестіру жөнінде Аумақтық бөлімшелер басшыларын тағайындауды және лауазымдардан босатуды келіседі;
- Комитет құзыретіне кіретін мәселелер шегінде заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік жазаларды көтермелейді және қолданады, сондай-ақ қызметкерлерді көтермелеу, тәртіптік жаза қолдану, материалдық көмек көрсету туралы ұсыныстар енгізеді;
- Комитет қызметкерлері арасында тәрбие жұмысын ұйымдастырады, олардың тәртіпті, заңдылықты, құпиялылық режимін сақтауын және кәсіби деңгейін арттыруды қамтамасыз етеді;
- азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады, шағымдар мен арыздарды қарайды, олар бойынша шешімдер қабылдайды;
- Комитетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шараларды қабылдайды сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асыру үшін дербес жауапты болады;
- ҚР заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Бұйрық 2025 жылдың 8 желтоқсанынан бастап қолданысқа енгізілді.
