"Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға Конкурс: жаңа ережелер қабылданды
Құжатпен бекітілген және 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі:
- "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған ішкі конкурсты өткізу қағидалары;
- "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған жалпы конкурсты өткізу қағидалары;
- Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді, мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға кандидаттарды тесттен өткізуді ұйымдастыру, бағдарламалары және қағидалары;
Бұл ретте, 2026 жылғы 1 сәуірден бастап іске асырылады:
- Ықпалдастырылған ақпараттық жүйеде "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған іріктеудің қағидалары;
"Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға ішкі конкурс қалай өтетінін айтып берейік.
Ішкі конкурсты "Б" корпусының бос және (немесе) уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдары (бос лауазымдар) бар мемлекеттік орган өткізеді.
Мемлекеттiк орган бос лауазымға орналасуға кандидаттарды iрiктеу үшін конкурстық комиссияны қалыптастырады.
Ішкі конкурсқа Заңның 16-бабында көрсетілген тиісті талаптарға сәйкес келетін Қазақстан Республикасының азаматтары қатысады.
Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) немесе персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) міндеттерін атқару жүктелген адам шешімінің негізінде әңгімелесуге жіберілген ішкі конкурс қатысушылары бос лауазымға орналасуға кандидаттар (кандидаттар) болып табылады.
Төменгі болып табылатын бос немесе уақытша бос лауазымға орналасу үшін ішкі конкурс өткізілмейді.
Ішкі конкурс бірқатар жүйелі кезеңдерді қамтиды:
- ішкі конкурс өткізу туралы хабарландыруды жариялау;
- ішкі конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдардан құжаттар қабылдау;
- ішкі конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарау;
- А-1, В-1, С-1, С-О-1, C-R-1, D-1, D-О-1, D-R-1, Е-1, E-R-1 санаттарының лауазымдарына эссе жазу;
- кандидаттармен мемлекеттік органның конкурстық комиссия өткізетін әңгімелесу;
- мемлекеттік органның конкурстық комиссияның қорытындысы.
Әңгімелесудің мақсаты кандидаттардың кәсіби және жеке қасиеттерін бағалау болып табылады.
Ішкі конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге жіберілген кандидаттар оны әңгімелесуге кандидаттарды жіберу туралы оларды хабардар еткен күннен бастап келесі бір жұмыс күн ішінде ішкі конкурс жариялаған мемлекеттік органдарда өтеді.
Бұйрық 2026 жылғы 1 сәуірден бастап енгізілетін нормаларды қоспағанда, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.