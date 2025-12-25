#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511
602.72
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511
602.72
6.49
Құқық

2026 жылы ірі салық төлеушілер арасынан кімдер бақылауға алынады: тізімдегі 524 компания

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 09:25 Фото: Zakon.kz
Қаржы министрі 2025 жылғы 18 желтоқсандағы "ірі салық төлеушілердің мониторингіне қатысушылардың тізбесін бекіту туралы" бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ірі салық төлеушілердің мониторингіне қатысушылардың тізбесіне 2026 жылдан бастап 524 компания кірді, олардың ішінде, атап айтқанда:

  • Ка­ра­ча­га­нак Пет­ро­ли­ум Опе­рей­тинг Б.В. Қа­зақ­стан фи­ли­а­лы
  • Би Джи Қа­ра­шы­ға­нақ Ли­ми­тед (Ақ­сай қа­ла­сы) фи­ли­а­лы
  • "Аджип Қа­ра­шы­ға­нақ Б.В." жа­уп­кер­ші­лі­гі шек­те­улі ком­па­ни­я­сы­ның фи­ли­а­лы
  • "Шев­рон Ин­тер­нэш­нл Пет­ро­ле­ум Ком­па­ни" Ком­па­ни­я­сы­ның фи­ли­а­лы
  • ЛУ­КОЙЛ Овер­сиз Ка­ра­ча­га­нак Б.В. фи­ли­а­лы
  • "КМГ Ка­ра­ча­га­нак" жа­у­ап­кер­ші­лі­гі шек­те­улі се­рік­те­сті­гі
  • "Норт Кас­пи­ан Опе­рей­тинг Ко
  • "Эк­с­он­Мо­бил Ка­зах­стан Инк." кор­по­ра­ци­я­сы­ның Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сын­да­ғы фи­ли­а­лы
  • Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сын­да­ғы "ҚМГ Қа­ша­ған Б.В." жа­у­ап­кер­ші­лі­гі шек­те­улі же­ке ком­па­ни­я­сы­ның фи­ли­а­лы
  • "Тен­гиз­шев­ройл" жа­у­ап­кер­ші­лі­гі шек­те­улі се­рік­те­стік
  • "Өзен­мұ­най­газ" ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы
  • "Ка­зА­зот" Ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы
  • "Каз­цинк" жа­у­ап­кер­ші­лі­гі шек­те­улі се­рік­те­сті­гі
  • "Қа­зақ­мыс кор­по­ра­ци­я­сы" жа­у­ап­кер­ші­лі­гі шек­те­улі се­рік­те­сті­гі
  • "Қаз­хром" тран­с­ұлт­тық ком­па­ни­я­сы" ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы
  • "Qarmet" Ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы
  • "KAZ Minerals Bozshakol" (КАЗ Ми­не­ралз Бозша­коль) жа­у­ап­кер­ші­лі­гі шек­те­улі се­рік­те­сті­гі
  • "Со­ко­лов-Са­ры­бай кен-бай­ы­ту өн­ді­рі­стік бір­ле­сті­гі" ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы
  • "Қа­зақ­стан элек­тро­лиз за­уы­ты" ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы
  • Алю­ми­ний Ка­зах­ста­на ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы
  • Бо­га­тырь Кө­мір жа­у­ап­кер­ші­лі­гі шек­те­улі се­рік­те­сті­гі
  • "Ка­ча­ры ке­ні" ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы
  • Ко­ма­ров­ское тау-кен кә­сі­пор­ны жа­у­ап­кер­ші­лі­гі шек­те­улі се­рік­те­сті­гі
  • "Ко­ста­най­ские ми­не­ра­лы" Ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы
  • Маң­ғы­стау атом энер­ге­ти­ка­лық ком­би­на­ты жа­у­ап­кер­ші­лі­гі шек­те­улі се­рік­те­сті­гі
  • "Пет­ро­Ка­зах­стан Ойл Про­дактс" жа­у­ап­кер­ші­лі­гі шек­те­улі се­рік­те­сті­гі
  • "Қай­нар-АКБ" жа­у­ап­кер­ші­лі­гі шек­те­улі се­рік­те­сті­гі
  • Шар­да­ра су электр стан­ци­я­сы ак­ци­о­нер­лiк қо­ға­мы

Ірі салық төлеушілердің мониторингі ірі салық төлеушілердің мониторингіне қатысушылардың тізбесіне енгізілген салық төлеушілерге қатысты жүзеге асырылады.

Қатысушылардың тізбесі тізбе қолданысқа енгізілген жылдың алдындағы жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша ұсынылған салық есептілігінің деректері негізінде қалыптастырылады.

Тізбе ол қолданысқа енгізілген күннен бастап екі жыл бойы қолданылады және салық төлеушілер қатысушылардың тізбесіне енгізуге жататын шарттар өзгерген жағдайларды қоспағанда, оның қолданылу кезеңі ішінде қайта қарауға жатпайды.

Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
2026 жылы мониторингке алынатын ірі салық төлеушілер: тізімде 524 компания
09:45, Бүгін
2026 жылы мониторингке алынатын ірі салық төлеушілер: тізімде 524 компания
Қаржы министрлігі салық төлеушілер үшін жағымды жаңалықтармен бөлісті
16:35, 05 желтоқсан 2025
Қаржы министрлігі салық төлеушілер үшін жағымды жаңалықтармен бөлісті
Халықаралық мектеп мәртебесі жаңа тәсілмен берілетін болады
14:22, 07 қараша 2025
Халықаралық мектеп мәртебесі жаңа тәсілмен берілетін болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: