2026 жылы ірі салық төлеушілер арасынан кімдер бақылауға алынады: тізімдегі 524 компания
Фото: Zakon.kz
Қаржы министрі 2025 жылғы 18 желтоқсандағы "ірі салық төлеушілердің мониторингіне қатысушылардың тізбесін бекіту туралы" бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ірі салық төлеушілердің мониторингіне қатысушылардың тізбесіне 2026 жылдан бастап 524 компания кірді, олардың ішінде, атап айтқанда:
- Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Қазақстан филиалы
- Би Джи Қарашығанақ Лимитед (Ақсай қаласы) филиалы
- "Аджип Қарашығанақ Б.В." жаупкершілігі шектеулі компаниясының филиалы
- "Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани" Компаниясының филиалы
- ЛУКОЙЛ Оверсиз Карачаганак Б.В. филиалы
- "КМГ Карачаганак" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
- "Норт Каспиан Оперейтинг Ко
- "ЭксонМобил Казахстан Инк." корпорациясының Қазақстан Республикасындағы филиалы
- Қазақстан Республикасындағы "ҚМГ Қашаған Б.В." жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясының филиалы
- "Тенгизшевройл" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
- "Өзенмұнайгаз" акционерлік қоғамы
- "КазАзот" Акционерлік қоғамы
- "Казцинк" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
- "Қазақмыс корпорациясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
- "Қазхром" трансұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
- "Qarmet" Акционерлік қоғамы
- "KAZ Minerals Bozshakol" (КАЗ Минералз Бозшаколь) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
- "Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі" акционерлік қоғамы
- "Қазақстан электролиз зауыты" акционерлік қоғамы
- Алюминий Казахстана акционерлік қоғамы
- Богатырь Көмір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
- "Качары кені" акционерлік қоғамы
- Комаровское тау-кен кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
- "Костанайские минералы" Акционерлік қоғамы
- Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
- "ПетроКазахстан Ойл Продактс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
- "Қайнар-АКБ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
- Шардара су электр станциясы акционерлiк қоғамы
Ірі салық төлеушілердің мониторингі ірі салық төлеушілердің мониторингіне қатысушылардың тізбесіне енгізілген салық төлеушілерге қатысты жүзеге асырылады.
Қатысушылардың тізбесі тізбе қолданысқа енгізілген жылдың алдындағы жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша ұсынылған салық есептілігінің деректері негізінде қалыптастырылады.
Тізбе ол қолданысқа енгізілген күннен бастап екі жыл бойы қолданылады және салық төлеушілер қатысушылардың тізбесіне енгізуге жататын шарттар өзгерген жағдайларды қоспағанда, оның қолданылу кезеңі ішінде қайта қарауға жатпайды.
Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript