Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдары: өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің атынан қамтамасыз етілген цифрлық активтерді жөнелту немесе алу кезінде аударымда және онымен байланысты кез келген хабарламада жөнелтуші мен алушы туралы нақты ақпарат бар екеніне көз жеткізілетіні және КЖ/ТТ/Фром туралы Заңның 7-бабына сәйкес шаралар қабылданатыны нақтыланады.
Адам КЖ/ТТ/Фром туралы Заңның 10 және 10-1-баптарына сәйкес белгіленген шекті мәндерден асатын операцияларды мониторингтеу, анықтау және хабарлау, күдікті әрекеттерді анықтау үшін рәсімдерді, жүйелер мен бақылау құралдарын жасайды және қолдайды деп көзделеді.
Сондай-ақ, адам Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін анықтау, бағалау, мониторинг жүргізу, оның ішінде оларды барынша азайту (қызметтерге (өнімдерге), клиенттерге, сондай-ақ клиенттер жасайтын операцияларға қатысты) рәсімдерін әзірлейтіні айтылады.
Тұлға сондай-ақ адамның басшы қызметкерлері немесе тиісті құрылымдық бөлімше басшысының деңгейінен төмен емес адамның өзге де басшылары қатарынан ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және сақтауға жауапты адамды тағайындау туралы талапты, сондай-ақ ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және сақтауға жауапты қаржы мониторингі субъектілерінің қызметкерлеріне қойылатын өзге де талаптарды, оның ішінде мінсіз іскерлік қызметтің болуы туралы талапты орындайды.
Адам клиентпен (оның өкілімен) және бенефициарлық меншік иесімен Іскерлік қатынастар тоқтатылған күннен бастап бес жыл ішінде құжаттардың көшірмелерін сақтайтыны көрсетіледі.
Бұйрық 2026 жылғы 6 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.