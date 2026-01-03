#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Құқық

Мемлекеттік кірістер комитеті кәсіпкерлерге ескерту жасады: режимді таңдамағандарға шара қолданылады

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 11:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Бүгін, 2026 жылғы 3 қаңтарда, Қазақстан кәсіпкерлеріне өтпелі кезеңге қатысты маңызды ақпаратпен Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттік кірістер комитеті 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа Салық кодексі күшіне енгенін және онда үш арнайы салық режимі (АСР) қарастырылғанын еске салады:

1.өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін;

2.оңайлатылған декларация негізінде;

3.шаруа немесе фермер қожалықтары (ШФҚ) үшін.

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған АСР-ді жеке кәсіпкер (ЖК) болып табылмайтын, жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын жеке тұлғалар (ЖТ) қолдануға құқылы. Сондай-ақ олар Қазақстан Республикасы Үкіметі өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған АСР-ді қолдану мақсатында айқындаған қызмет түрлерінің бірін немесе бірнешеуін ғана жүзеге асыруы тиіс.

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған АСР-ді қолдану үшін қызмет түрлерінің тізбесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 21 қарашадағы № 994 қаулысымен бекітілген және оған 40 қызмет түрі кіреді, оның ішінде такси қызметі, дайын тағамды жеткізу, курьерлік қызмет, шаштараз қызметтері және т.б.

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған АСР-ге көшу үшін 2025 жылы патент негізіндегі АСР-ді және арнайы мобильді қосымшаны қолданған жеке кәсіпкерлер 2026 жылғы 1 қаңтар мен 28 ақпан аралығында жеке кәсіпкер ретінде есептен шығуы қажет.

Егер жеке кәсіпкер өз бетінше ЖК ретінде есептен шықпаса немесе оңайлатылған декларация негізіндегі АСР-ге көшу туралы хабарлама тапсырмаса, онда 2026 жылғы 1 наурызда салық органдары мұндай жеке кәсіпкерді ЖК ретінде есептен шығарады. Бұл ретте есептен шығару күні 2026 жылғы 1 қаңтар болып белгіленеді.

Жеке тұлғалардың өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған АСР-ді қолдануы арнайы мобильді қосымшада чек берілген айда танылатын болады.

Оңайлатылған декларация негізіндегі АСР

Аталған АСР-ге қолдану шарттарына сәйкес келетін барлық салық төлеушілер (оның ішінде 2025 жылы тіркелген шегерімді және бөлшек салықты қолдана отырып, оңайлатылған декларация негізіндегі АСР-ді пайдаланған салық төлеушілер де) көшуге құқылы.

Бұл үшін 2026 жылғы 1 қаңтар мен 28 ақпан аралығында қолданылатын салық режимі туралы хабарламаны тапсырып, оның 2-бөлімінде "оңайлатылған декларация негізіндегі АСР-ге көшу туралы" белгі қоюы қажет.

Аталған АСР-ді қолдану күні 2026 жылғы 1 қаңтар болып есептеледі.

Егер 2025 жылы тіркелген шегерімді және бөлшек салықты қолдана отырып, оңайлатылған декларация негізіндегі АСР-ді қолданған салық төлеушілер қолданылатын салық режимі туралы хабарламаны ұсынбаған жағдайда, мұндай салық төлеушілер 2026 жылғы 1 наурызда салық органдары тарапынан жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібіне ауыстырылады. Бұл ретте аталған тәртіпті қолданудың басталу күні 2026 жылғы 1 қаңтар болып белгіленеді.

Осыған байланысты, арнайы салық режимдерін қолданатын салық төлеушілерге қызметін одан әрі жүргізу үшін өздеріне қолайлы салық режимін алдын ала айқындау қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында құтқарушылар өз үйінде қиындыққа ұшыраған әжеге көмек көрсетті
12:08, Бүгін
Ақмола облысында құтқарушылар өз үйінде қиындыққа ұшыраған әжеге көмек көрсетті
Мемлекеттік кірістер комитеті қазақстандық кәсіпкерлерге кассалық аппараттарға қатысты хабарласты
16:42, 28 мамыр 2025
Мемлекеттік кірістер комитеті қазақстандық кәсіпкерлерге кассалық аппараттарға қатысты хабарласты
Мемлекеттік кірістер комитеті салықтық тексерулерге қатысты қазақстандықтарға үндеу жасады
11:45, 28 шілде 2025
Мемлекеттік кірістер комитеті салықтық тексерулерге қатысты қазақстандықтарға үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: