Креативті индустрияға мемлекеттік қолдау мен ынталандыру: ережелер бекітілді
Фото: akorda.kz
Премьер-Министр орынбасары - Мәдениет және ақпарат министрінің 2025 жылғы 29 желтоқсандағы бұйрығымен креативті индустрияға мемлекеттік қолдау көрсету және ынталандыру қағидалары бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шығармашылық индустрияны қолдау және ынталандыру қаржылық және қаржылық емес шаралар арқылы жүзеге асырылады:
Қаржылық шаралар:
- креативті жобаларды қаржыландыру және қоса қаржыландыру;
- пилоттық жобаларды әзірлеуді және оның іске асырылуын қаржыландыру;
- жобаларды жеке инвесторлармен бірлесіп қаржыландыру;
- экспортты қолдау: маркетинг, аударма, халықаралық көрмелер мен фестивальдарға қатысу;
- зияткерлік меншік объектілерін тіркеуге және құқықтық қорғауға арналған шығыстарды қаржыландыру;
- халықаралық шығармашылық конкурстарға қатысуды қаржыландыру;
- креативті индустриялар саласындағы халықаралық жетістіктері үшін сыйақылар мен көтермелеу;
- 2029 жылға дейінгі бюджет қаражаты есебінен көзделген қаражат шегінде 5 000 000 теңгеден бастап 50 000 000 теңгеге дейінгі мөлшерде нысаналы стипендиялар, стартаптар мен инновациялық жобаларды гранттық қолдау, таланттарды дамыту.
Қаржылық емес шаралар:
- консультациялар, акселерация, мастер-класстар (питчингтер), тәлімгерлік;
- білім беру бағдарламалары мен халықаралық тағылымдамалар;
- фестивальдарға, форумдарға, көрмелерге, жәрмеңкелерге қатысу;
- мүліктік қолдау;
- цифрлық қолдау – онлайн платформалар, маркетплейстер, ақпараттық технологиялар;
- маркетингтік, заңи және әдістемелік қолдап отыру;
- өңірлік даму стратегияларын әзірлеу;
- инклюзия шаралары – бағдарламаларды бейімдеу, сурдоаударма, әйелдерге, жастарға және мүгедектігі бар адамдарға арналған арнайы модульдер;
- креативті индустрияның жекелеген бағыттары бойынша арнаулы бағдарламалар және оларды инфрақұрылымдық қолдау.
Арнаулы бағдарламалар мен инфрақұрылымдық қолдау бойынша креативті индустрияның жекелеген бағыттары:
- сән индустриясы: киім, аяқ киім, аксессуарлар, тоқыма дизайнерлерін қолдау, сән апталықтарына, халықаралық көрмелерге қатысу, өндірістік базаны және брендингті, цифрлық жарнаманы дамыту;
- сәулет және урбандау: сәулет бюроларын, жастар шеберханаларын қолдау, орнықты қалалық шешімдерді дамыту, конкурстарға және сәулет биенналелеріне қатысу;
- цифрлық өнер: блокчейнде жобаларды әзірлеуді және оларды ілгерілетуді қаржыландыру, зияткерлік меншікті қорғау, цифрлық объектілерді шығару және сақтау инфрақұрылымы;
- жаңа медиа және интерактивті технологиялар: виртуалды болмыс, подкасттар, интерактивті платформалар, бейнеойындар, анимация, көрнекі әсер саласындағы жобалар;
- мультимедиялық кеңістіктер және инсталляциялар: экспозициялар, жарық және дыбыс шоулары, сәулет интерактивті инсталляцияларын әзірлеу, музейлермен және қалалық алаңдармен ынтымақтастықты қолдау.
Қаржыландыру көздері:
- республикалық бюджет;
- демеушілердің жарналары, халықаралық және жеке қорлар;
- көрсетілетін қызметті ұйымдастырушының меншікті кірістері;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер.
Бұйрық 2026 жылғы 15 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript