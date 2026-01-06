#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Құқық

"Ақысын криптовалюта түрінде алған". Ақмола облысында есірткіні жасырын жерге қойып кетуші қолға түсті

Полиция, Ақмола облысы, криптовалюта, есірткі, жасырын жерге қойып кетуші , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 20:54 Сурет: polisia.kz
Бурабай ауданының 37 жастағы тұрғынының есірткі заттарын сақтауға және буып-түюге қатысы бар екені туралы полицияға ақпарат келіп түсті. ҚР ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдікті ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның тұрғылықты жерін тінту барысында арнайы жабдықталған жасырын жерде орау материалдары, зип-лок пакеттері, изолента, электрондық таразы, магниттер, сондай-ақ жалпы салмағы 274,15 грамм 280 түйіншек мефедрон тәркіленді.

"Медициналық куәландыру қорытындысына сәйкес, күдікті қолға түскен кезде есірткі қолданбаған. Бір жылға жуық уақыт бойы ол Щучинск қаласында есірткіні жасырын қойып кетумен айналысқан. Куратордың нұсқауы бойынша әрекет етіп, есірткі заттарын таратқаны анықталды. Ол заңсыз қызметі үшін сыйақыны криптовалюта түрінде алған, оны кейіннен мобильді қосымшалар арқылы банк карталарына аударып отырған". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүріп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қарағандыда есірткіні жасырын қойып кетуші қылмыс үстінде қолға түсті
19:01, 19 желтоқсан 2025
Қарағандыда есірткіні жасырын қойып кетуші қылмыс үстінде қолға түсті
Таразда полицейлер есірткіні жасырын қойып кетушіні қолға түсірді
12:53, 17 желтоқсан 2025
Таразда полицейлер есірткіні жасырын қойып кетушіні қолға түсірді
Астанада есірткіні жасырын қойып кетуші анықталды
16:14, 28 ақпан 2024
Астанада есірткіні жасырын қойып кетуші анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: