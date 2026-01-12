Елімізде үш күн ішінде жалған нөмірмен жүрген 900-ден астам көлік анықталды
Құзырлы ведомство мәліметінше, іс-шара барысында еліміздің республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жалған, қолдан жасалған немесе оқылмайтын мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілері бар көлік құралдарын басқарудың 900-ден астам фактісі анықталды.
Анықталған барлық фактілер бойынша жүргізушілерге қатысты әкімшілік ықпал ету шаралары қабылданып, оның ішінде айыппұл салу, сондай-ақ сот шешімдеріне сәйкес өзге де жауаптылық шаралары қолданылды.
Талдау көрсеткендей, жүргізушілер жалған нөмірлік белгілерді көбінесе:
- ақылы автомобиль жолдарымен жүріп өткені үшін төлем жасаудан жалтару,
- белгіленген жылдамдық шектеулерін асыру,
- сондай-ақ салмақ-габариттік бақылаудан өту кезінде жүк көліктерінің нақты салмағын жасыру мақсатында пайдаланған.
"Сонымен қатар, 2025 жылдың қорытындысы бойынша ел аумағында жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін пайдалану бойынша 40 мыңнан астам факт анықталған".ҚР Бас көлік прокуратурасы
Прокуратура органдары мұндай құқық бұзушылықтар жол қозғалысы қауіпсіздігіне қатер төндіріп, жол-көлік оқиғаларының туындауына ықпал ететінін атап өтеді.
Бұған дейін ІІМ мен ДСМ көлік айдауға болмайтын ел азаматтарын анықтағаны хабарланған. Мәселен, 2025 жылдың 10 желтоқсанындағы жағдай бойынша сот органдарына 4 540 талап-арыз жіберіліп, оларды қарау нәтижесінде 1 787 жүргізуші куәлігінің күші жойылды. Аталған азаматтардың медициналық қарсы көрсетілімдеріне байланысты көлік құралын басқаруға құқығы болмаған.