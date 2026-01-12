#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Құқық

Елімізде үш күн ішінде жалған нөмірмен жүрген 900-ден астам көлік анықталды

Көлік, жол, жалған нөмір, Бас көлік прокуратурасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 17:53 Сурет: Zakon.kz
2026 жылдың 8–10 қаңтары аралығында Қазақстанда жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін пайдалану фактілерінің жолын кесуге бағытталған жедел-профилактикалық іс-шара өткізілді. Оның қорытындысын Бас көлік прокуратурасы жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құзырлы ведомство мәліметінше, іс-шара барысында еліміздің республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жалған, қолдан жасалған немесе оқылмайтын мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілері бар көлік құралдарын басқарудың 900-ден астам фактісі анықталды.

Анықталған барлық фактілер бойынша жүргізушілерге қатысты әкімшілік ықпал ету шаралары қабылданып, оның ішінде айыппұл салу, сондай-ақ сот шешімдеріне сәйкес өзге де жауаптылық шаралары қолданылды.

Талдау көрсеткендей, жүргізушілер жалған нөмірлік белгілерді көбінесе:

  • ақылы автомобиль жолдарымен жүріп өткені үшін төлем жасаудан жалтару,
  • белгіленген жылдамдық шектеулерін асыру,
  • сондай-ақ салмақ-габариттік бақылаудан өту кезінде жүк көліктерінің нақты салмағын жасыру мақсатында пайдаланған.
"Сонымен қатар, 2025 жылдың қорытындысы бойынша ел аумағында жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін пайдалану бойынша 40 мыңнан астам факт анықталған".ҚР Бас көлік прокуратурасы

Прокуратура органдары мұндай құқық бұзушылықтар жол қозғалысы қауіпсіздігіне қатер төндіріп, жол-көлік оқиғаларының туындауына ықпал ететінін атап өтеді.

Бұған дейін ІІМ мен ДСМ көлік айдауға болмайтын ел азаматтарын анықтағаны хабарланған. Мәселен, 2025 жылдың 10 желтоқсанындағы жағдай бойынша сот органдарына 4 540 талап-арыз жіберіліп, оларды қарау нәтижесінде 1 787 жүргізуші куәлігінің күші жойылды. Аталған азаматтардың медициналық қарсы көрсетілімдеріне байланысты көлік құралын басқаруға құқығы болмаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ІІМ: Үш күн ішінде ұрланған 900-ден астам мал иелеріне қайтарылды
09:13, 25 қараша 2024
ІІМ: Үш күн ішінде ұрланған 900-ден астам мал иелеріне қайтарылды
Түркістан облысында көші-қон заңнамасын бұзудың 700-ден астам дерігі анықталды
10:57, 26 маусым 2023
Түркістан облысында көші-қон заңнамасын бұзудың 700-ден астам дерігі анықталды
Павлодар облысында заңсыз жұмыс істеген 6 шетелдікке Қазақстанға келуге тыйым салынды
12:57, 20 қыркүйек 2023
Павлодар облысында заңсыз жұмыс істеген 6 шетелдікке Қазақстанға келуге тыйым салынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: