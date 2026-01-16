Алматы маңында жол апаты болып, көліктің күл-талқаны шықты: бес адам зардап шегіп, тағы бірі қаза тапты
2026 жылғы 16 қаңтарда Алматы-Көкпек – Көктал тас жолының 38-шақырымында жол-көлік оқиғасы (ЖКО) болды. Куәгерлер жариялаған видеода жол үстінде шашылып жатқан көлік бөлшектерін көруге болады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алдын ала мәліметтер бойынша, 32 жастағы Mercedes-Benz көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, жолдың қарсы бетіне шығып, Hyundai көлігімен соқтығысқан.
Жол апаты салдарынан бір адам қаза тауып, тағы бес адам зардап шекті.
Өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатқанын нақтылады.
Жол апаты фактісі бойынша қылмыстық іс тіркелді.
