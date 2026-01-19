"Сергек" камерасына оқ атқан жамбылдық ірі айыппұл арқалады
Сурет: Zakon.kz
Жамбыл облысында ер азамат "Сергек" камерасын талқандағаны үшін жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылы 19 қаңтарда Байзақ аудандық соты 2025 жылғы желтоқсанда сотталушы "Сарыкемер-Түймекент-Ақшолақ" тас жолында пневматикалық мылтықтан оқ атып, "Сергек" бұзушылықтарды автоматты түрде тіркеу камерасына қасақана зақым келтіргенін анықтады.
"Сотта құқық бұзушы өзінің кінәсін толық мойындап, келтірілген залалдың ішінара өтелгені туралы хабарлады. Жәбірленуші тарап залал толық көлемде өтелмегенін көрсетті. М-нің кінәсі хаттамамен, полицияның хабарламасымен, жәбірленушінің жазбаша арызымен және құқық бұзушының айғақтарымен дәлелденді. Сот қаулысымен М. ӘҚБтК 147-1-бабының 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 196 мың теңге көлемінде айыппұл тағайындалды", делінген сот хабарламасында.
Қаулы заңды күшіне енді.
Бұған дейін ата-ананың балаларының көзінше темекі шегуі мен ішімдік ішуі де қылмысқа жататынын жазғанбыз.
