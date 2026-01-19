#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
509.63
592.34
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
509.63
592.34
6.54
Құқық

"Сергек" камерасына оқ атқан жамбылдық ірі айыппұл арқалады

Сергек, камера, оқ ату, Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, сот үкімі, айыппұл, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 20:58 Сурет: Zakon.kz
Жамбыл облысында ер азамат "Сергек" камерасын талқандағаны үшін жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылы 19 қаңтарда Байзақ аудандық соты 2025 жылғы желтоқсанда сотталушы "Сарыкемер-Түймекент-Ақшолақ" тас жолында пневматикалық мылтықтан оқ атып, "Сергек" бұзушылықтарды автоматты түрде тіркеу камерасына қасақана зақым келтіргенін анықтады.

"Сотта құқық бұзушы өзінің кінәсін толық мойындап, келтірілген залалдың ішінара өтелгені туралы хабарлады. Жәбірленуші тарап залал толық көлемде өтелмегенін көрсетті. М-нің кінәсі хаттамамен, полицияның хабарламасымен, жәбірленушінің жазбаша арызымен және құқық бұзушының айғақтарымен дәлелденді. Сот қаулысымен М. ӘҚБтК 147-1-бабының 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 196 мың теңге көлемінде айыппұл тағайындалды", делінген сот хабарламасында.

Қаулы заңды күшіне енді.

Бұған дейін ата-ананың балаларының көзінше темекі шегуі мен ішімдік ішуі де қылмысқа жататынын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Петропавлда синтетикалық есірткі сатумен айналысқан күдікті ұсталды
22:06, 19 қаңтар 2026
Петропавлда синтетикалық есірткі сатумен айналысқан күдікті ұсталды
Көліктен отшашу атқан жамбылдық азамат жауапқа тартылды
15:35, 06 қаңтар 2025
Көліктен отшашу атқан жамбылдық азамат жауапқа тартылды
Жамбыл облысында шетелдік бастығын ұрған зауыт жұмысшысы ірі айыппұл арқалады
19:39, 30 шілде 2025
Жамбыл облысында шетелдік бастығын ұрған зауыт жұмысшысы ірі айыппұл арқалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: