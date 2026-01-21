#Халық заңгері
Құқық

Қазақстанда медициналық қызметті лицензиялаудың 5 жылдық мерзімін енгізу жоспарлануда

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 15:23 Фото: freepik
Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық ұйымдардың қызметіне мемлекеттік бақылауды күшейту және медициналық көмектің сапасын арттыру мақсатында медициналық қызметті лицензиялаудың бес жылдық мерзімін кезең-кезеңімен енгізуді жоспарлауда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Денсаулық сақтау министрлігі 2026 жылға арналған бекітілген іс-шаралар жоспары шеңберінде белгіленген стандарттарға сәйкестікті міндетті түрде қайта бағалай отырып, мерзімсіз лицензияның орнына медициналық қызметке лицензияның қолданылу мерзімінің бес жылын енгізу жоспарланып отырғанын хабарлады.

Бұл шара кадрлық әлеуетті, материалдық-техникалық базаны және көрсетілетін қызметтердің сапасын тұрақты бағалауға бағытталған.

"Бір мезгілде 2026 жылғы қаңтардан бастап денсаулық сақтау саласындағы шағын кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеуден кейінгі алғашқы үш жылда тексерулер жүргізуге тыйым салынады. Бұл шара қадағалау шарттарын теңестіруге және медициналық ұйымдар жұмысының алғашқы кезеңдерінде жүйелі бұзушылықтардың жинақталуын болдырмауға мүмкіндік береді", – деп атап өтті министрлікте.

Бұдан басқа, Президенттің тапсырмасын орындау шеңберінде Министрлік Қаржы мониторингі агенттігімен және басқа да уәкілетті органдармен бірлесіп ТМККК және МӘМС шеңберінде қызмет көрсететін жеке медициналық ұйымдардың қызметіне бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуын бағалай отырып, кешенді тексеру жүргізетіні атап өтілді.

Бүгінгі таңда ҚР-да медициналық қызметке лицензиясы бар 22 905 Денсаулық сақтау субъектісі тіркелген, оның ішінде 8803 мемлекеттік медициналық ұйым, 14 102 жеке Денсаулық сақтау субъектісі бар.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
