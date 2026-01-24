Бас прокуратура қазақстандықтарға жүгініп, маңызды мәлімдеме жасады
ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі ел азаматтарына жүгініп, кезекті рет мәлімдеме жасады. Бүгінгі таңда интернет күнделікті өміріміздің бір бөлігі екені сөзсіз. Алайда қолайлылықпен бірге интернет-алаяқтардың саны да артып келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құзырлы ведомство алаяқтар өздерін банк қызметкерлері, полиция, зейнетақы қоры немесе қауіпсіздік қызметінің өкілдері ретінде таныстыруы мүмкін екенін еске салады. Олар асықтырып, қорқытып, жедел әрекет етуді талап етеді. Бұл ретте мына жайттар естеріңізде болсын:
"Ешбір банк те, ешбір мемлекеттік ұйым да телефон арқылы немесе хабарламаларда СМС-кодтарды, құпиясөздерді және банк картасының деректерін ешқашан сұратпайды. Күдікті хабарламалардағы сілтемелерге өтпеңіз және белгісіз қосымшаларды орнатпаңыз".
Хабарлама танысыңыздан келген күннің өзінде, оның аккаунты бұзылған болуы мүмкін.
"Жеңіл ақша, ұтыс немесе жедел өтемақы уәделерінен сақ болыңыз. Егер сіз алаяқтық әрекетке тап болсаңыз, дереу банкке және құқық қорғау органдарына хабарласыңыз. Есіңізде болсын: сіздің сақтық шараларыңыз — ең жақсы қорғаныс". ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі
