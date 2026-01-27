#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Құқық

Жетісу облысының полицейлері жүкті шетелдік әйелді шұғыл перзентханаға жеткізді

Жүктілік, Жетісу облысы, полицейлер, Тәжікстан азаматы, жүкті әйел, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 20:34 Сурет: pixabay
Алматы – Өскемен тас жолында патрульдік полиция батальонының қызметкерлері шетелдік нөмірлі автокөлікті байқаған. Көлік тізгініндегі Тәжікстан Республикасының азаматы патрульді көре сала тоқтап, тәртіп сақшыларына жұбайының толғағы басталғанын жеткізген, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Полиция капитаны Ринат Рақымбеков пен полиция аға лейтенанты Шыңғыс Аубакиров бір сәт те ойланбастан, көлікке жол бастап жүру туралы шешім қабылдады. Жарық және дыбыс сигналдарын қосып, экипаж автокөлікті Сарқан қаласындағы ең жақын перзентханаға дейін қауіпсіз әрі жедел түрде жеткізді", делінген полиция хабарламасында.

Жүкті әйелдің дәрігерлерге аман-есен тапсырылғанына көз жеткізген соң, тәртіп сақшылары қызметтерін жалғастырып, тас жолда патрульдеуге қайта кірісті.

Бұған дейін Астанада агрессивті сталкердің ісі немен тынғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Полицейлер тасжолда толғағы қысқан әйелді перзентханаға жедел жеткізді
10:57, 01 тамыз 2024
Полицейлер тасжолда толғағы қысқан әйелді перзентханаға жедел жеткізді
Алматыда полицияның заңды талабына бағынбаған шетелдік жауапқа тартылды
12:33, 01 шілде 2025
Алматыда полицияның заңды талабына бағынбаған шетелдік жауапқа тартылды
ШҚО-да патрульдік полицейлер жолда өзін жайсыз сезінген әйелге шұғыл көмек көрсетті
21:30, 11 қаңтар 2026
ШҚО-да патрульдік полицейлер жолда өзін жайсыз сезінген әйелге шұғыл көмек көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: