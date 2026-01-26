Астанада агрессивті сталкердің ісі немен тынды
Астана қаласының Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты ер адамның кінәсін дәлелдемелердің жиынтығымен дәлелденген деп танып, оның әрекеттерін ұсақ бұзақылық ретінде саралады. Сот қаулысымен азамат М-ға 15 тәулік мерзімге әкімшілік қамау түріндегі әкімшілік жаза тағайындалды. Жәбірленушінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында сот 1 жыл мерзімге М-ның мінез-құлқына қатысты ерекше талаптар белгіледі, оның ішінде жәбірленушімен кез келген байланыс жасауға тыйым салынды. Сонымен қатар, сот азамат М-ның әрекеттерінде қудалауға (сталкингке) байланысты құқыққа қайшы мінез-құлық белгілерінің бар екенін атап өтіп, құқықтық баға беру үшін Астана қаласы Полиция департаментінің атына жеке қаулы шығарды.
"М. сотта кінәсін мойындамай, жәбірленушінің түсініктемелерімен ішінара ғана келіскенін, алайда дәлелдердің жоқ екенін және қарсы арыз беретіндігін мәлімдеді. Іс бойынша құқық бұзушылық құрамы болмауына байланысты іс жүргізуді тоқтатуды сұрады. Сот қаулысы заңды күшіне енген жоқ", делінген Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының хабарламасында.
