Құқық

Түркі мемлекеттері төтенше жағдайларда бірлесіп әрекет етуге күш біріктіреді

Мажилис Парламента РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 16:06 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 28 қаңтарда Мәжіліс депутаттары пленарлық отырыста Түркі мемлекеттері ұйымы (ТМҰ) азаматтық қорғау механизмін құруға арналған келісімді ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Құжатта келісімнің мақсаты – мүшелік және бақылаушы мемлекеттер аумағында, сондай-ақ басқа мемлекеттерде туындауы мүмкін табиғи апаттар мен төтенше жағдайларға бірлесіп әрекет ету механизмін құру болып көрсетілген.

ТМҰ азаматтық қорғау механизмінің негізгі қызметтері:

  • Апаттар мен төтенше жағдайлар кезінде өмір мен мүлікті қорғау, медициналық көмек көрсету, жедел байланыс қамтамасыз ету, мониторинг жүргізу және талдау жасау, баспанамен қамтамасыз ету, гуманитарлық көмек көрсету, сондай-ақ апаттарға дайындық пен алдын алу, тәжірибе мен білім алмасу;
  • Төтенше жағдайларды басқару саласында қызмет ететін барлық деңгейдегі персоналдың кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында өндірістен тыс уақытта теоретикалық және практикалық оқыту бағдарламаларын ұйымдастырып, біртұтас кәсіби стандарттарды әзірлеу.

Құжатта келісімнің мақсаттары мен міндеттерін іске асыру үшін Түркі мемлекеттері ұйымының азаматтық қорғау механизмі құрылатыны көрсетілген. Оның құрамына төтенше жағдайлар министрлер кеңесі және механизмнің хатшылығы кіреді. Хатшылықтың жұмыс істеу тәртібі мен принциптері министрлер кеңесі қабылдайтын ережелермен анықталады.

Бұған дейін Қазақстанда ислам банктері кеңесінің басшылары мен мүшелеріне қойылатын талаптар әзірленгенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
