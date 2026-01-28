#Халық заңгері
Құқық

Өзгерістер мен толықтырулар Ата Заңның барлық бөлімдерін қамтыды – Конституциялық комиссия

Конституция РК, День Конституции РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 16:45 Фото: elbasylibrary.gov.kz
Конституцияның Преамбуласын толық жаңартып, мемлекет пен діннің өзара ықпалдастығы нормаларын жетілдіру ұсынылады. Бұл туралы Конституциялық сот төрағасының орынбасары Бақыт Нұрмұханов Конституциялық комиссияға түзетулердің жиынтық жобасын таныстырған кезде мәлімдеді.

Оның айтуынша, Конституцияның Преамбуласын жаңа редакцияда толық өзгерту ұсынылып отыр, ол жаңа ұлттық құндылықтарды және қазіргі заманның талаптарын ескере отырып дайындалған.

Бақыт Нұрмұхановтың айтуынша, Преамбулада Конституцияны қабылдаудың негізгі мақсаттары, қағидаттары, құндылықтары және себептері бекітілген. Сондай-ақ, қоғамдық бағдарды анықтайтын мемлекеттің миссиясы, тарихи контекст пен мәдени ерекшеліктер көрініс табады. Жалпы алғанда, Преамбула қоғам мен мемлекеттің даму бағытын айқындайды.

"Жобада мемлекеттің мәртебесі анықталған – Қазақстан Республикасы демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет, ал оның ең жоғары құндылықтары – адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары ретінде танылған", – деп атап өтті Бақыт Нұрмұханов.

Жалпы, ол "Конституциялық құрылым негіздері" бөлімінде мемлекеттің ұйымдастырылуын, Қазақстанның егемендігін, аумақтық тұтастығын және басқа да маңызды қағидаттарды бекітетін негізгі ережелер көрсетілетінін атап өтті.

Сонымен қатар, билікті бөлу қағидаты туралы норма жаңаша тұжырымдалды және елдің қолданыстағы құқығы мәселелеріне арналған конституциялық ережелер нақтыланды.

Бақыт Нұрмұханов қазіргі замандағы мәселелерді ескере отырып, қоғамдық бірлестіктердің қызметін және олардың мемлекетпен өзара іс-қимылын реттейтін конституциялық ережелердің де нақтыланғанын атап өтті.

"Мемлекет пен діннің, мемлекеттік рәміздердің және басқалардың өзара іс-қимылын реттейтін ережелер жетілдіріліп жатыр", – деп атап өтті ол.

Бұған дейін Конституцияда неке мен отбасы құндылықтары, қоршаған ортаны қорғау міндеті күшейтілетінін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
