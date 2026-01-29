#Халық заңгері
Құқық

Атырауда қателесіп, тұтқындағы басқа адам босатылған

Түрме, Атырау, ҚАЖД, тұтқын, басқа адам, бостандық, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 19:30 Сурет: pixabay
Атырауда қателесіп, тұтқындағы басқа адам босатылған. Осы оқиғадан кейін қызметкерлер жазаланып, сотталған адам түзеу мекемесіне қайта тоғытылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау облысының Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің хабарлауынша, 2025 жылдың тамызында елеулі кемшілікке жол берілген. Сотталғандардың бірі мекеме аумағын тастап шыққан, өйткені ол қателесіп басқа адамның орнына босатылған.

"Құжаттарды рәсімдеу кезінде шатасу болды: бостандыққа шығуы тиіс адам түрмеде сол күйі қалып, оның орнына басқасы азат болған. Қате анықталғаннан кейін ер адам ұсталып, мекемеге кері қайтарылды", делінген департамент ақпаратында.

Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды, алайда тергеу нәтижелері бойынша ол қылмыс құрамының болмауына байланысты тоқтатылды.

Сонымен қатар бұл жайт ішкі тәртіпті қайта қарауға алып келді. Бұзушылыққа жол берген қызметкерлер жұмысынан босатылуға дейінгі жазаны қарастыратын қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

Ведомство сотталған адамның жеке басы, оның бостандықта болу мерзімі, сондай-ақ жазасын өтеу бабы туралы мәліметтер жария етуге жатпайтынын нақтылады.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
