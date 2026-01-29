#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Құқық

Ақтауда теңіз жағалауынан әйелдің денесі табылды

Теңіз жағалауы, Ақтау, Каспий, әйел, денесі, табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 20:32 Сурет: freepik
Ақтауда теңіз жағалауында қайғылы оқиға болды. Теңіз жағасынан әйелдің денесі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақтауда 4-ықшам ауданда жардан әйелдің денесі табылды. Бұл туралы хабар төтеншеліктердің кезекші бөліміне 29 қаңтарда, сағат 18:10-да келіп түсті, деп жазады Lada басылымы.

"Жедел-құтқару жасағының сүңгуірлері әйелдің денесін судан алып шықты. Өзге мән-жайлар анықталуда", - деп хабарлайды басылым жергілікті ТЖД-ға сілтеме жасай отырып.

Маңғыстау облысының ПД баспасөз қызметі редакцияның ресми сауалына бұл суицид екені туралы айтып, жауап берген. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.

"Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері болған оқиғаның барлық мән-жайларын анықтауға бағытталған тексеру шараларын жүргізуде", - деп атап өтті полиция департаменті.

Заңнама талаптарына сәйкес және тергеу мүддесіне сай өзге де ақпараттар жария етуге жатпайды.

Бұған дейін Жаңаөзен маңында жол талғамайтын көлік пен жүк көлігі бетпе-бет соқтығысып, бір адам қаза тапқаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
