Борышкерлердің құқықтары шектелді: 26 млн теңгелік қарыз отбасының 120 млн теңгелік мүлкін бұғаттауға әкелді
Алайда жеке сот орындаушысы мөлшерлестік қағидатын сақтамай, ерлі-зайыптылардың барлық мүлкіне бұғаттау қойған. Бұғаттауға екінші деңгейлі банктердегі шоттардағы ақша қаражаты, құны 49,5 млн теңге болатын жер телімі бар кеңсе, сондай-ақ құны 72 млн теңгеден асатын жер телімі бар тұрғын үй енгізілген. Нәтижесінде бұғатталған мүліктің жалпы құны берешек сомасынан бірнеше есе асып кеткен.
Сонымен қатар борышкерлердің мүлкі мен мүліктік құқықтарына қатысты мәмілелер жасауға және өзге де әрекеттерге тыйым салынған. Ерлі-зайыптылар мүліктің бір бөлігін бұғаттаудан босату туралы өтініш беріп, талап сомасынан жоғары бір жылжымайтын мүлік нысанының құнын растайтын бағалау есебін ұсынған. Алайда өтініш қанағаттандырылмаған.
Осыған байланысты борышкерлер Павлодар облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотына жүгінген.
Сот олардың талабын қанағаттандырып, жеке сот орындаушысы әкімшілік қалау шегінен шыққанын көрсетті. Сот актісінде талапты қамтамасыз ету сомасынан едәуір жоғары құны бар мүлік болған жағдайда, жеке сот орындаушысы мүліктің және банк шоттарының бір бөлігін бұғаттаудан босатып, бұғаттауды тек бір жылжымайтын мүлік нысаны шегінде қалдыруға міндетті екені атап өтілген.
Сот талапты қамтамасыз ету сомасынан едәуір асып түсетін құны бар мүлікке бұғаттауды сақтап қалу борышкерлердің құқықтарын негізсіз шектейтінін атап өтті. Соттың ұстанымынша, бұғаттауды тек құны 49,5 млн теңге болатын жер телімі бар кеңсе нысанында қалдырып, тұрғын үй мен ақша қаражатына қойылған бұғаттауды алып тастау қажет болған.
Сонымен қатар сот жеке сот орындаушысының мүлікке қатысты мәмілелер жасауға тыйым салу туралы қаулысын заңсыз деп таныды, өйткені мұндай шара талапты қамтамасыз ету туралы сот ұйғарымында көзделмеген.
Сот шешімі заңды күшіне енді. Соттың жеке ұйғарымын қарау нәтижесінде Жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасы жеке сот орындаушысына тәртіптік жаза ретінде сөгіс жариялаған.
