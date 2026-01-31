Жаңа Конституция: адами капиталды дамыту – мемлекеттің стратегиялық бағыттарының бірі ретінде айқындалды
Құжатта бұл бағыттарды айқындау кездейсоқтық емес, шын мәнінде Қазақстанның одан әрі дамуында аса қажетті фактор саналады.
Жылдам өзгеріп жатқан әлемде – күнделікті технологиялық жетістіктер бүкіл планетаның келешек өмір сүру парадигмасын өзгертіп жатқан шақта негізгі ресурс минералдар емес, адам екені анық.
Бүгінде "білім экономикасы" деп аталатын жаңа ұғым барлық өзгерістердің негізі және қозғаушы күші. Осы тұрғыда Конституцияда адами капиталдың дамуына бағытталған саясатты бекіту Қазақстанды әлемдік сахнада алдыңғы қатарға шығуға және дамыған елдер арасында өз орнын алуға мүмкіндік береді.
Ғылымның дамуы технологиялық прогреске қуатты серпін беріп, жаңа нарықтар қалыптастырады, капитал тартады, сәйкесінше халықтың жалпы әл-ауқатын арттырады.
Сонымен қатар, бұл мемлекет үнемі адамдарға инвестиция салуды, ғылымды және білім беру жүйесін дамытуға ниетті екенін көрсетеді. Соның арқасында ұлттың сапасы да үнемі жақсарып отырады.
Бұған қоса, мемлекет тарапынан адами капиталды, ғылым мен инновациялар саласын дамытуға деген ниет Конституцияның басқа баптарымен де бекітілген. Мысалы, жаңа Конституция зияткерлік меншік құқықтарын қорғайды, бұл халықаралық құқық қолдану тәжірибесін жүзеге асыру тұрғысынан маңызды.
Сондай-ақ, ғылымды дамытуға және инновациялық рухқа бағытталған басымдықтар пәлсапалық тұрғыдан да белгілі бір мағынаға ие екенін айта кету керек. Бұл ұлттың жаңа оң өзгерістерге дайын екенін және жекелеген элементтерден бас тартуға ниетті екенін білдіреді.
Бұған дейін жаңа Конституция жобасының басты ерекшеліктерінің бірі – Қазақстанның Егемендігі мен Тәуелсіздігі, унитарлығы және аумақтық тұтастығының мызғымастығы өзгермейтін құндылықтарға жатқызылуы екенін жазғанбыз.