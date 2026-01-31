#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Құқық

Алматыда жеке мектептегі буллингке қатысты қозғалған іс тоқтатылды – полиция

Полиция, Алматы, жеке мектеп, буллинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.01.2026 18:04 Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласындағы жекеменшік мектептердің бірінің кәмелетке толмаған оқушысына қатысты буллинг қолданылды деген ақпарат бойынша Наурызбай аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғаған болатын. Оның немен тынғаны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қалалық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, тергеу барысында аталған мәліметтер расталмады.

"Буллинг фактілері анықталған жоқ. Қылмыстық іс қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты тоқтатылды. Қабылданған шешім прокуратурамен келісілді", делінген 2026 жылғы 31 қаңтардағы қалалық полиция департаментінің хабарламасында.

Полиция департаменті азаматтар мен бұқаралық ақпарат құралдарын, әсіресе кәмелетке толмағандарға қатысты, тексерілмеген ақпаратты таратудан бас тартуға шақырады.

Айта кетсек, үш күн бұрын жансақтау бөліміне түскен қыздың әкесі Қанат Әміркин әлеуметтік желіде жазба жариялап, болған жайтқа жеке мектептегі жағдай себеп болды деп санайтынын жеткізген. Кейінірек Алматы қаласының бала құқықтары жөніндегі уәкілі Диана Ерлан аталған оқиғаға қатысты түсінік берген.

Бұған дейін 2026 жылғы 27 қаңтарда Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова үкіметтегі брифингте мектептердегі буллингке қарсы қабылданып жатқан шаралар мен оқушылар арасындағы жанжалдарға қатысты қайғылы оқиғаларға тоқталып, пікір білдірген болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
