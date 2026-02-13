Қарағандыда киім-кешек сататын дүкендер желісінің иесі 7 жылға сотталды
2025 жылғы шілде айында Көліктегі полиция департаментінің қызметкерлері Қарағанды қаласының 34 жастағы тұрғынын, яғни киім-кешек сататын дүкендер желісінің иесі болып табылатын жеке кәсіпкерді есірткі заттарының заңсыз айналымына қатысы бар деген күдікпен анықтап, ұстады.
"Көлік полицейлері есірткі заттарын заңсыз өткізу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізді. Қарағанды қаласының Қазыбек би аудандық сотының шешімімен айыпталушы кінәлі деп танылып, 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды", делінген хабарламада.
Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті заңсыз пайда табу мақсатында синтетикалық есірткі заттарын қала аумағында "жасырын орындарға қалдыру" тәсілімен таратумен айналысқан. Ұстау кезінде одан жалпы салмағы шамамен 5 грамм болатын синтетикалық зат салынған 13 орам тәркіленді.
Тінту барысында оның тұрғылықты мекенжайынан жеке тұтыну үшін сақтаған жалпы салмағы 6 грамнан асатын "гашиш" есірткі заты табылып, тәркіленді.
Бұған дейін Алматы мен Алматы облысының аумағында есірткі таратқан интернет-дүкеннің қызметі тоқтатылғаны хабарланған.