#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Оқиғалар

Алматы мен Алматы облысының аумағында есірткі таратқан интернет-дүкеннің қызметі тоқтатылды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 09:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі Алматы қаласы мен Алматы облысы аумағында есірткіні байланыссыз тәсілмен таратумен айналысқан интернет арқылы жұмыс істейтін заңсыз есірткі дүкенінің қызметі тоқтатылғанын мәлімдеді. Бұл туралы Zakon.kz хабарлады.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде қылмыстық топтың 11 қатысушысы, оның ішінде ұйымдастырушылар, операторлар және заңсыз қызметті қаржылық сүйемелдеуді қамтамасыз еткен тұлғалар ұсталды.

Заңсыз айналымнан шамамен 3 келі синтетикалық есірткі заттары, сондай-ақ қылмыстық схеманы үйлестіру үшін пайдаланылған байланыс құралдары, банк карталары және цифрлық тасымалдағыштар тәркіленді.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Интернет арқылы есірткі сататын дүкендер мен есірткі өткізудің заңсыз арналарының жолын кесу бағытындағы жұмыс жалғасып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодарда есірткі саудасымен айналысқан интернет-дүкеннің қоймашылары ұсталды
11:48, 18 қараша 2025
Павлодарда есірткі саудасымен айналысқан интернет-дүкеннің қоймашылары ұсталды
Алматыда интернет-дүкен арқылы есірткі таратқан қылмыстық схема әшкереленді
17:10, 11 желтоқсан 2025
Алматыда интернет-дүкен арқылы есірткі таратқан қылмыстық схема әшкереленді
Ауған апиыны мен ірі көлемдегі ақша: ІІМ есірткі жеткізумен айналысқан төрт қазақстандықты ұстады
10:52, 12 ақпан 2026
Ауған апиыны мен ірі көлемдегі ақша: ІІМ есірткі жеткізумен айналысқан төрт қазақстандықты ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Бүгін
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Бүгін
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Бүгін
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: