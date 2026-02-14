#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
496
588.01
6.42
Құқық

Полиция қар жаууына байланысты алматылық жүргізушілерге жүгініп, мәлімдеме жасады

Қар, жаңбыр, полиция, Алматы, көлік жүргізушілері, ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 16:40 Сурет: pexels
Қалың қардың жаууына және жол жағдайының күрделенуіне байланысты Алматы қаласының полициясы жүргізушілерді жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға, сондай-ақ көлік құралдарын дұрыс қою ережелерін ұстануға шақырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тәртіп сақшылары қазіргі таңда көлік құралдарын дұрыс тоқтатпау және қою, әсіресе қыс мезгілінде жиі тіркелетін құқық бұзушылықтардың бірі болып табылатынын еске салады. Жол жиегінде немесе аулаларда бей-берекет қалдырылған автокөліктер қар тазалау жұмыстарына кедергі келтіріп, көлік қозғалысын қиындатады әрі жол қауіпсіздігіне қатер төндіреді.

"Қар жауған кезеңде әрбір жүргізушінің жауапкершілігі арта түседі. Дұрыс қойылмаған автокөлік қаланы тазалау жұмыстарына ғана емес, сонымен қатар жедел қызметтердің кедергісіз өтуіне де тосқауыл болуы мүмкін. Сондықтан жүргізушілерді көлік қою ережелерін сақтауға және жолдағы өзара құрметті ұстануға шақырамыз", — деді Алматы қаласы Әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Шумаев.

Полиция көлік құралдарын тоқтату және қою қағидаларын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын еске салады.

Бұған дейін Жетісу облысында қар мен балшыққа батқан көліктегі жолаушылар тікұшақпен эвакуацияланғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы облысының полицейлері жүргізушілерге маңызды мәлімдеме жасады
13:08, 15 шілде 2024
Алматы облысының полицейлері жүргізушілерге маңызды мәлімдеме жасады
Алматы әкімдігі тоқтаусыз жауған қарға байланысты көлік жүргізушілеріне жүгініп, мәлімдеме жасады
22:59, 16 қаңтар 2026
Алматы әкімдігі тоқтаусыз жауған қарға байланысты көлік жүргізушілеріне жүгініп, мәлімдеме жасады
Алматы полициясы мопед жүргізушілеріне үндеу жасады
19:15, 08 мамыр 2025
Алматы полициясы мопед жүргізушілеріне үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Олимпиада в Италии: лыжницы из Казахстана опять проиграли борьбу за медали
17:30, Бүгін
Олимпиада в Италии: лыжницы из Казахстана опять проиграли борьбу за медали
Триллером обернулся матч хоккеистов "Барыса" с лидером дивизиона российской лиги
16:52, Бүгін
Триллером обернулся матч хоккеистов "Барыса" с лидером дивизиона российской лиги
Казахстанский горнолыжник уступил сопернику из Узбекистана на зимней Олимпиаде
16:14, Бүгін
Казахстанский горнолыжник уступил сопернику из Узбекистана на зимней Олимпиаде
Драмой завершилось выступление двукратного призёра ЧМ из Казахстана на зимней Олимпиаде
15:43, Бүгін
Драмой завершилось выступление двукратного призёра ЧМ из Казахстана на зимней Олимпиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: