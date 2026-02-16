#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Құқық

Ауыл әкімдерінің бюджетіне келіп түскен түсімдер саны аталды

Бюджет, ауыл әкімі, түсімдер, депутаттық сауал, үкімет жауабы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 18:22 Сурет: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов өзіне келіп түскен депутаттық сауалға берген жауабында 2025 жылы ауыл әкімдіктерінің бюджеттеріне түскен түсімдер бойынша есеп-қисап ұсынды, деп хабарлайды Тілші Zakon.kz.

Ол бүгінгі күні ауылдық округтердің бюджеттері 25 түрлі салықтық және салықтық емес түсімдер, сондай-ақ аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қалыптастырылатынын еске салды.

"2025 жылдың қорытындысы бойынша ауылдық деңгейдегі бюджеттерге іс жүзінде 442,3 млрд теңге түскен, оның ішінде меншікті кірістер 147,0 млрд теңгені немесе бюджеттің жалпы көлемінің 33,2 %-ын құрайды. Қазіргі уақытта 2025 жылғы түсімдерге әрбір ауылдық округ бөлінісінде талдау жүргізілуде. Кіріс базасын кеңейту мақсатында 2026 жылдан бастап кең таралған пайдалы қазбалар, жерасты сулары мен емдік балшықтар бойынша пайдалы қазбаларды өндіру салығы ауылдық округтердің бюджеттеріне берілді", делінген жауапта.

Сондай-ақ жұмыс тобының жұмысы шеңберінде жекелеген салықтық түсімдерді, оның ішінде:

  • заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлік салығының 50 %-ына дейін (үлесі аудандық мәслихаттың шешімімен айқындалады);
  • қызметтің жекелеген түрлерімен толық көлемде айналысу құқығы үшін лицензиялық алымды IV деңгейдегі бюджетке беру мәселесі пысықталуда.

Осы түзетулер мүдделі мемлекеттік органдармен келісіліп, Үкіметтің тиісті қорытындысы Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігіне келісуге жіберілген. Аталған түзетулер қабылданса, ауылдық округтердің бюджеттеріне 240 млрд теңгеге жуық қосымша түсімдер түседі.

Бұған дейін заңға өзгерістер мен түзетулер енгізілгеннен кейін ауыл әкімдері 11 функциясынан айырылатынын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
17 ақпанда Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауатыны болжанады
18:29, Бүгін
17 ақпанда Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауатыны болжанады
Заңға өзгерістер мен түзетулер енгізілгеннен кейін ауыл әкімдері 11 функциясынан айырылады
17:42, Бүгін
Заңға өзгерістер мен түзетулер енгізілгеннен кейін ауыл әкімдері 11 функциясынан айырылады
Қазақстанда шамамен 2,5 мың аталым дәрі-дәрмек өндіріледі
12:54, 13 қараша 2025
Қазақстанда шамамен 2,5 мың аталым дәрі-дәрмек өндіріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
21:07, Бүгін
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
20:48, Бүгін
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
20:19, Бүгін
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
19:54, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: