#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Құқық

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлеудің жаңа ережелері бекітілді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 13:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі бұйрығымен "Әлеуметтік-еңбек саласында мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы" мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, ережелер жаңа редакцияда көрсетілген.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы жеке тұлғаларға және заңды тұлғаларға келесідей қызмет көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

  • "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
  • көрсетілетін қызметті беруші;
  • "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы;
  • ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы арқылы жүзеге асырылады.

Зейнеткерлік жасқа жеткен, БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар және оларды алу үшін БЖЗҚ-ға жүгінбеген, бұл ретте жасы бойынша немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін және бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін алушылар болып табылатын адамдарға БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алуға проактивті қызмет көрсету кезінде "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Мемлекеттік корпорацияға өтініш ұсыну талап етілмейді.

Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күнінде көрсетілетін зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшелерін немесе жерлеуді жүзеге асырған адамдарды қоспағанда, құжаттарды қараудың және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін берудің жалпы мерзімі көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын қабылдаған және тіркеген күннен бастап он жұмыс күнін құрайды.

БЖЗҚ жыл сайын есепті жылдан кейінгі 1 наурызға дейін Мемлекеттік корпорациямен көрсетілген тұлғалардың жасы бойынша немесе еңбек сіңірген жылдары үшін тағайындалған зейнетақы төлемдерінің, "Е-Макет" Еңбекминінің АЖ бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерінің болуына салыстырып тексеруді жүзеге асырады.

Салыстырып тексеру нәтижелері бойынша Мемлекеттік корпорация:

  • "электрондық үкімет" веб-порталында тіркелген ұялы байланыстың абоненттік құрылғысының телефон нөмірлері бар, бюджет қаражаты есебінен жасы немесе еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнетақы төлемдерін, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін алушылар болып табылатын адамдардың тізімін қалыптастырады;
  • "Е-Макет" Еңбекмині АЖ арқылы БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемін тағайындау бойынша проактивті қызмет көрсетуді ұсына отырып, алушының ұялы байланысының абоненттік құрылғысының телефон нөміріне сұрау (sms-хабарлама) жібереді;
  • көрсетілетін қызметті алушыдан жауапты күту мерзімі сұрау салуды (sms-хабарлама) алған сәттен бастап жиырма төрт сағатты құрайды;
  • хабарламаға жауап болмаған, оның ішінде күту мерзімі аяқталған кезде сұрау салудың күші жойылады және көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін Мемлекеттік корпорацияға жүгіну қажеттілігі туралы "Е-Макет" Еңбекминінің АЖ арқылы хабарлама (sms-хабарлама) жіберіледі;
  • "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес проактивті қызмет арқылы БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алуға келісім алған адамдар бойынша әрбір мемлекеттік қызметке электрондық өтінімдер мен хабарламалар журналында ақпараттандыру саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған өтінімді жеке қалыптастырады;
  • Мемлекеттік корпорация "Е-Макет" Еңбекминінің АЖ-да тіркеген электрондық өтінімдер бойынша БЖЗҚ АЖ-ға осы Қағидалардың 11-тармағында көрсетілген келісімде айқындалған форматта "Е-Макет" Еңбекминінің АЖ-да тіркелген күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық өтінімдер жібереді.

БЖЗҚ есептелген көрсетілетін қызметті алушылардың зейнетақы төлемдерінің сомаларын Мемлекеттік корпорацияның зейнетақы төлемдерінің кестесіне сәйкес Мемлекеттік корпорацияға аударады.

Мемлекеттік корпорация БЖЗҚ-дан алған зейнетақы төлемдерінің сомаларын алушылардың жасына байланысты зейнетақы төлемдері мен мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау кезінде Мемлекеттік корпорацияға алушылар бұрын ұсынған банк шоттарына аударады.

Еңбекмині проактивті қызмет көрсетілетін "Е-макет" Еңбекмині АЖ иесі бола отырып, көрсетілетін қызметті алушы ұсынған ақпараттың толықтығын, дұрыстығын, өзектілігін және деректерді қолданбалы бағдарламалық қамтылым деңгейінде, рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды, көрсетілетін қызметті алушыдан алынған мәліметтердің уақтылы берілуін және өзгермейтіндігін қамтамасыз етеді.

Сондай-ақ бекітілген:

  • ҚР шегінен тыс тұрақты тұруға кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі.
  • Зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі.

Бұйрық 2026 жылғы 28 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Креативті индустрияларды қолдау және дамыту мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізілді
18:38, Бүгін
Креативті индустрияларды қолдау және дамыту мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізілді
Қазақстанда әлеуметтік аударымдарды төлеу ережесінде не өзгерді
13:36, 29 қаңтар 2025
Қазақстанда әлеуметтік аударымдарды төлеу ережесінде не өзгерді
Медициналық қызмет көрсету лицензиясын беру ережелері жаңартылды
16:38, 19 қыркүйек 2025
Медициналық қызмет көрсету лицензиясын беру ережелері жаңартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
19:02, Бүгін
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
18:35, Бүгін
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
18:13, Бүгін
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
17:50, Бүгін
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: