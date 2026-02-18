#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Құқық

Алматыда полиция түнгі клубтың қызметін тоқтатты

Полиция, Алматы, түнгі клуб, жабу, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 17:50 Сурет: pexels
Алматы қаласында кәмелетке толмағанды қоғамға жат әрекеттерге тарту фактісіне байланысты түнгі клубтың қызметі уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 18 ақпанда қалалық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, тексеру іс-шаралары мен келіп түскен материалдарды зерделеу барысында кәмелетке толмаған азаматтың түнгі ойын-сауық мекемесінде болғаны, сондай-ақ оның құқыққа қайшы әрекеттерге тартылғаны расталды.

"Аталған дерек бойынша қажетті құжаттар мен дәлелдемелер жинақталып, соның негізінде қатаң шаралар қабылданды. Кәмелетке толмағандарды, әсіресе түнгі ойын-сауық орындарында, қоғамға жат әрекеттерге тарту – заңды өрескел бұзу. Мұндай жағдайларға формалды түрде қарауға немесе ескерту жасаумен шектелуге болмайды. Егер кәсіп иесі заң талаптарын елемей, балалардың қауіпсіздігіне қатер төндірсе, мұндай нысанның қызметі тоқтатылады", – деді Алмалы аудандық полиция басқармасының бастығы Мақсат Пшан.

Оның сөзінше, полиция бұл бағытта "нөлдік төзімділік" қағидатын ұстанады.

"Мәселе тек кәмелетке толмағандардың белгіленген уақыттан тыс жерде болуында емес. Бұл – қылмыс пен қайғылы жағдайларға алып келуі мүмкін қауіпті ортаның қалыптасуына жол беру. Мұндай салдар үшін мекеме иелері жауап береді", – деп атап өтті спикер.

Қазіргі уақытта түнгі клубтың қызметі тоқтатылды. Осыған ұқсас құқық бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу жұмыстары жүйелі түрде жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы тауларында қарулы ер адам ұсталды
17:57, Бүгін
Алматы тауларында қарулы ер адам ұсталды
Астанада түнгі клубтың маңында 18 жастағы жігіт қаза тапты
09:25, 29 желтоқсан 2025
Астанада түнгі клубтың маңында 18 жастағы жігіт қаза тапты
Алматыда полиция қала орталығындағы заң бұзған клубтың қызметін тоқтатты
14:58, 09 ақпан 2026
Алматыда полиция қала орталығындағы заң бұзған клубтың қызметін тоқтатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
19:02, Бүгін
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
18:35, Бүгін
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
18:13, Бүгін
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
17:50, Бүгін
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: