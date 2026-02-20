Ұялы байланыс операторын ауыстыру рәсімін жетілдіру жоспарлануда
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қағидаларына және ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қызметін енгізу күніне өзгерістер жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түзетулердің негізгі мақсаты абоненттік нөмірлерді көшіру рәсімін жетілдіру және клиенттерге ыңғайлы жағдай жасау болып табылады.
Не өзгереді:
- клиенттің тәжірибесін жақсарту
Өзгерістер абоненттік нөмірлерді көшіру рәсімін жетілдіруге бағытталған, бұл клиенттің жалпы тәжірибесін жақсартуға тиіс.
- донор-оператордың құқығы
Бұл абоненттің донор операторды ауыстыру құқығын, егер алғаш іске қосылғаннан кейін 60 күннен аз уақыт өткен болса, бас тартуға мүмкіндік береді.
- белгіленген жауап мерзімі
Донор оператордың нөмір көшіруге сұранымға жауабының ең ұзақ мерзімі 10 минут мөлшерінде белгіленеді.
Жобаны қабылдау абонент үшін байланыстың мүмкін болмауы кезеңін барынша азайтып, оның қызметтен қанағаттанушылығын арттыруға мүмкіндік береді.
Жоба 2026 жылғы 6 наурызға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.
