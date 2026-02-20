Қазақстанда құрылыс саласы цифрланады
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі "бір терезе" қағидасы бойынша құрылыс жұмыстарын ұйымдастыруға арналған портал мен цифрлық жүйелерді жүргізу тәртібін анықтайтын ережелер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ережелер портал мен цифрлық жүйелерді "бір терезе" қағидасы бойынша жүргізу тәртібін белгілейді.
Жобаның қабылдануы электрондық форматтағы өзара әрекеттесу үшін нормативтік негіз жасайды және құрылыс саласының цифрландырылуын қамтамасыз етеді деп күтілуде.
Құжат "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 6 наурызға дейін жария талқылауға қойылған.
