Құқық

Қазақстанда құрылыс саласы цифрланады

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 13:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі "бір терезе" қағидасы бойынша құрылыс жұмыстарын ұйымдастыруға арналған портал мен цифрлық жүйелерді жүргізу тәртібін анықтайтын ережелер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ережелер портал мен цифрлық жүйелерді "бір терезе" қағидасы бойынша жүргізу тәртібін белгілейді.

Жобаның қабылдануы электрондық форматтағы өзара әрекеттесу үшін нормативтік негіз жасайды және құрылыс саласының цифрландырылуын қамтамасыз етеді деп күтілуде.

Құжат "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 6 наурызға дейін жария талқылауға қойылған.

