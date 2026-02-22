Ақмола облысында етті құжатсыз заңсыз тасымалдау фактілері анықталды
Сурет: Zakon.kz
Патрульдік полиция ротасының қызметкерлері "Астана - Атбасар - Жақсы" тас жолының 25 шақырымында ет өнімдерін заңсыз тасымалдау фактісін анықтады."Газель" маркалы автокөлікті тексеру кезінде тәртіп сақшылары багаж бөлімінде ірі қара малдың төрт басын тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақмола облысы полиция департаментінің хабарлауынша, жүргізуші жүктің тиісті ветеринарлық және ілеспе құжаттары жоқ екенін бірден мойындады. Ұқсас жағдай бір уақытта, сол бағытта тіркелді. Полиция "Volkswagen Transporter" маркалы минивэнді тоқтатты, оның салонында алты бас ірі қара ұшасы болды, оны жүргізуші қажетті құжаттарсыз әкетіп бара жатқаны анықталды.
Оның айтуынша, ет Астана қаласында сатуға арналған.
"Екі жағдайда да ветеринарлық ілеспе құжаттар болмады, бұл белгіленген талаптарды бұзу болып табылады. Жүргізушілер жақын маңдағы полиция бөліміне жеткізілді, онда учаскелік инспекторлар заңнамаға сәйкес одан әрі шаралар қабылдайды", делінген полиция хабарламасында.
Полицейлер азаматтардан заңнаманың талаптарын сақтауды сұрайды және ет өнімдерін тасымалдау кезінде барлық қажетті құжаттар болуы керек.
