Бұрынғы жұмыс орнынан соғылған "қоңырау" СҚО тұрғынын 2 млн теңгесінен айыра жаздады
Бұл туралы 2026 жылы 23 ақпанда СҚО ПД баспасөз қызметі хабарлады. Петропавл қаласының 59 жастағы тұрғынына бұрынғы жұмыс орнынан хабарласқандай болып, кадр бөлімінің заңгері оның жеке ісін алып кеткенін айтқан. Әйел "мән-жайды анықтау" үшін "заңгердің" байланыс нөмірін де жіберген.
"Заңгер" оның интернет-алаяқтық тәуекелі жоғары топқа кіргенін айтып, "құқық қорғау органының маманы" қоңырау шалғанда жауап беруін өтінген, ал ол өз кезегінде "банк менеджерімен" сөйлесуді ұсынған. Әрбір келесі әңгімеде "қауіп деңгейі" күшейтіліп отырған. Салдарынан қала тұрғынын белгісіз біреулер оның банк аккаунтын бұзуға әрекет жасап жатыр деп сендіріп, қаражатты сақтау үшін оны шешіп, "қауіпсіз шотқа" аудару қажет екенін айтқан. Әйел алаяқтардың нұсқауын орындап, барлық жинағы — 2 миллион теңгеден астам қаражатты аударған. Бақытына қарай, кибералаяқтардың жиі қолданатын тәсілі — "айна несиелерді" рәсімдеуге дейін іс жетпеген: жәбірленуші алданғанын түсінген", - дейді тәртіп сақшылары.
Полицейлер еске салады: ресми тұлғалар мұндай қоңыраулар жасамайды. Егер адамды сотқа дейінгі тергеп-тексеруге қатыстыру қажет болса, құқық қорғау органдары телефон арқылы мәлімет таратпайды, ресми шақыру қағазы арқылы шақырады.Қаржыға қатысты кез келген ақпаратты тек ресми арналар арқылы тексеру қажет.
Қаңтар айында СҚО-да интернет-алаяқтықтың 33 фактісі тіркелді. Жәбірленушілер арасында зейнеткерлер, мұғалімдер, жұмыссыздар, жұмысшылар, медицина қызметкерлері және мемлекеттік қызметшілер бар. Олардың басым бөлігі интернет-алаяқтық қаупі туралы бұрын естігенімен, алаяқтарға сеніп қалған.
Бұған дейін Көкшетауда университет оқытушысы алаяқтарға алданып, 7 млн теңгесінен қағылғанын жазғанбыз.