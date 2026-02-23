#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
497.33
586.7
6.48
Құқық

Бұрынғы жұмыс орнынан соғылған "қоңырау" СҚО тұрғынын 2 млн теңгесінен айыра жаздады

Интернет-алаяқтық, СҚО, Петропавл, бұрынғы жұмыс орыны, қоңырау, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 17:58 Сурет: pixabay
Интернет-алаяқтар жаңа айла-тәсілдерді ойлап табуды жалғастыруда. Әсіресе, адамның жеке деректеріне қол жеткізген жағдайда олар аса тапқыр әрекет етеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 23 ақпанда СҚО ПД баспасөз қызметі хабарлады. Петропавл қаласының 59 жастағы тұрғынына бұрынғы жұмыс орнынан хабарласқандай болып, кадр бөлімінің заңгері оның жеке ісін алып кеткенін айтқан. Әйел "мән-жайды анықтау" үшін "заңгердің" байланыс нөмірін де жіберген.

"Заңгер" оның интернет-алаяқтық тәуекелі жоғары топқа кіргенін айтып, "құқық қорғау органының маманы" қоңырау шалғанда жауап беруін өтінген, ал ол өз кезегінде "банк менеджерімен" сөйлесуді ұсынған. Әрбір келесі әңгімеде "қауіп деңгейі" күшейтіліп отырған. Салдарынан қала тұрғынын белгісіз біреулер оның банк аккаунтын бұзуға әрекет жасап жатыр деп сендіріп, қаражатты сақтау үшін оны шешіп, "қауіпсіз шотқа" аудару қажет екенін айтқан. Әйел алаяқтардың нұсқауын орындап, барлық жинағы — 2 миллион теңгеден астам қаражатты аударған. Бақытына қарай, кибералаяқтардың жиі қолданатын тәсілі — "айна несиелерді" рәсімдеуге дейін іс жетпеген: жәбірленуші алданғанын түсінген", - дейді тәртіп сақшылары.

Полицейлер еске салады: ресми тұлғалар мұндай қоңыраулар жасамайды. Егер адамды сотқа дейінгі тергеп-тексеруге қатыстыру қажет болса, құқық қорғау органдары телефон арқылы мәлімет таратпайды, ресми шақыру қағазы арқылы шақырады.Қаржыға қатысты кез келген ақпаратты тек ресми арналар арқылы тексеру қажет.

Қаңтар айында СҚО-да интернет-алаяқтықтың 33 фактісі тіркелді. Жәбірленушілер арасында зейнеткерлер, мұғалімдер, жұмыссыздар, жұмысшылар, медицина қызметкерлері және мемлекеттік қызметшілер бар. Олардың басым бөлігі интернет-алаяқтық қаупі туралы бұрын естігенімен, алаяқтарға сеніп қалған.

Бұған дейін Көкшетауда университет оқытушысы алаяқтарға алданып, 7 млн теңгесінен қағылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
СҚО-да жыл басынан бері интернет-алаяқтықтың 600-ге жуық дерегі тіркелген
16:43, 13 желтоқсан 2024
СҚО-да жыл басынан бері интернет-алаяқтықтың 600-ге жуық дерегі тіркелген
Шымкентте 141 млн теңге жымқырған кибербанда құрықталды
13:36, 19 қыркүйек 2025
Шымкентте 141 млн теңге жымқырған кибербанда құрықталды
Жалған Wildberries сайты: Ресей Федерациясының ІІМ алаяқтардың жаңа схемасы туралы айтты
09:45, 04 ақпан 2025
Жалған Wildberries сайты: Ресей Федерациясының ІІМ алаяқтардың жаңа схемасы туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
20:38, Бүгін
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
20:12, Бүгін
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
19:47, Бүгін
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
19:26, Бүгін
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: