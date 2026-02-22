#Референдум-2026
Құқық

Көкшетауда университет оқытушысы алаяқтарға алданып, 7 млн теңгесінен қағылды

Теңге, Ақмола облысы, интернет-алаяқтық, ЖОО, оқытушы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 12:55 Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ақмола облысының киберполицейлері ірі интернет-алаяқтық фактісі бойынша тіркелген қылмыстық істі тергеп жатыр. Алаяқтардың зардап шеккен қаланың жоғары оқу орындарының бірінің оқытушысы болып табылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, полицияға арыз 19 ақпанда келіп түсті. Жәбірленушінің айтуынша, айдың басында оған өзін оқу орнының заңгері етіп таныстырған белгісіз адам қоңырау шалып, оның жеке ісіне күштік орган қызметкерлері қызығушылық танытып, жақын арада онымен байланысатынын айтқан. Біраз уақыттан кейін әйелге "жалған қызметкерлердің" жалпы схемасы бойынша әрекет ететін белгісіз адамдардан қоңыраулар түсе бастаған. Қаскөйлер тексеру және "қаражаттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету" сылтауымен одан нұсқауларды қатаң сақтауды және бұл жайында ешкімге тіс жармауды сұраған.

"Келіп түскен ақпаратты тексермеген мұғалім екі банктен несие рәсімдеп, алтын бұйымдарын ломбардқа тапсырған. Ақшаны белгісіз шоттарға аударған. Залалдың жалпы сомасы 7,6 миллион теңгеден асты. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта киберполицейлер жедел-іздестіру және тергеу іс-шараларын жүргізуде", делінген хабарламада.

Құқық қорғау органдары банктер мен мемлекеттік органдардың қызметкерлері несие беруді немесе ақшаны "қауіпсіз шоттарға" аударуды талап етпейтінін еске салады.

"Заңгерлерден", "қауіпсіздік қызметкерлерінен" немесе "қауіпсіздік қызметінен" қоңырау шалынған кезде сөйлесуді доғарып, ешбір жағдайда SMS-тен кодтарды, банк карталарының деректемелерін және жеке куәліктердің деректерін айтпаңыздар. Есіңізде болсын, егер қоңырау шалушылар әңгімені құпия ұстауды сұраса, бұл - алаяқтықтың басты белгілерінің бірі", - дейді тәртіп сақшылары.

Айта кетсек, Шымкент дүкендерінде алаяқтық жасады деген күдікпен "гастролер" әйелдер ұсталған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ЖОО оқытушысы миллиондаған теңге несие рәсімдеп, оны алаяқтарға аударған
18:53, 20 ақпан 2026
ЖОО оқытушысы миллиондаған теңге несие рәсімдеп, оны алаяқтарға аударған
Ақтөбе облысында үй алмақ болған тұрғындар алаяққа алданып қалған
13:55, 05 сәуір 2023
Ақтөбе облысында үй алмақ болған тұрғындар алаяққа алданып қалған
"Лондон банкі" және есепшотта 20 миллион: зейнеткер инвестициялық алаяқтарға алданып қалды
16:33, 09 ақпан 2026
"Лондон банкі" және есепшотта 20 миллион: зейнеткер инвестициялық алаяқтарға алданып қалды
