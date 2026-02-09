"Лондон банкі" және есепшотта 20 миллион: зейнеткер инвестициялық алаяқтарға алданып қалды
Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, алаяқтардың арбауына түскен – Петропавл қаласының зейнеткері. 2025 жылғы ақпан айында ол интернеттегі жарнамаға сеніп, тез байытамыз деген уәде беретін инвестициялық жобаға ақша салған.
"Белгісіз тұлғалардың нұсқауларына сүйене отырып, зейнеткер олар көрсеткен шоттарға 10 миллион теңгеден астам ақша аударды. Бірнеше ай бойы алаяқтар онымен үнемі байланыста болған, бұл инвестицияның сәттілігіне сендірді. Жәбірленушіге оның жеке кабинетінің скриншоттары көрсетілді, онда "табыс" 20 миллион АҚШ долларына дейін өскен",- деп хабарлайды полицейлер.
Алайда, қаражатты алу үшін қаскөйлер әр уақытта жаңа шарттар қойып отырған — комиссияларды, салықтарды төлеу және шоттарды белсендіру сылтауымен қосымша аударымдарды талап еткен.
Зейнеткер платформаның қауіпсіздік қызметіне хабарласуға тырысқанда, оған операция "Лондон Банкімен" тоқтатылған деп хабарланды.
Осыдан кейін ғана зейнеткер өзінің алаяқтық схеманың құрбаны болғанын түсінді. Ол бір жылдан кейін ғана құқық қорғау органдарына хабарласып, алдау фактісін растайтын хат алмасу хабарламалары мен скриншоттарды көрсетті.
Қазіргі уақытта осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде, қатысушы тұлғалар мен ақша қаражаттарының қозғалу жолдары белгіленуде.
Полицейлер тағы да азаматтарды қырағы болуға, интернеттегі күмәнді жарнамаларға сенбеуге және жоғары пайда туралы уәделер қаншалықты сенімді болып көрінсе де, белгісіз шоттарға ақша аудармауға шақырады.