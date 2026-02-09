#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Оқиғалар

"Лондон банкі" және есепшотта 20 миллион: зейнеткер инвестициялық алаяқтарға алданып қалды

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 16:33 Фото: Zakon.kz
Ақмола облысының Көкшетау қаласы полиция қызметкерлері ірі инвестициялық алаяқтық дерегін зерттеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, алаяқтардың арбауына түскен – Петропавл қаласының зейнеткері. 2025 жылғы ақпан айында ол интернеттегі жарнамаға сеніп, тез байытамыз деген уәде беретін инвестициялық жобаға ақша салған.

"Белгісіз тұлғалардың нұсқауларына сүйене отырып, зейнеткер олар көрсеткен шоттарға 10 миллион теңгеден астам ақша аударды. Бірнеше ай бойы алаяқтар онымен үнемі байланыста болған, бұл инвестицияның сәттілігіне сендірді. Жәбірленушіге оның жеке кабинетінің скриншоттары көрсетілді, онда "табыс" 20 миллион АҚШ долларына дейін өскен",- деп хабарлайды полицейлер.

Алайда, қаражатты алу үшін қаскөйлер әр уақытта жаңа шарттар қойып отырған — комиссияларды, салықтарды төлеу және шоттарды белсендіру сылтауымен қосымша аударымдарды талап еткен.

Зейнеткер платформаның қауіпсіздік қызметіне хабарласуға тырысқанда, оған операция "Лондон Банкімен" тоқтатылған деп хабарланды.

Осыдан кейін ғана зейнеткер өзінің алаяқтық схеманың құрбаны болғанын түсінді. Ол бір жылдан кейін ғана құқық қорғау органдарына хабарласып, алдау фактісін растайтын хат алмасу хабарламалары мен скриншоттарды көрсетті.

Қазіргі уақытта осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде, қатысушы тұлғалар мен ақша қаражаттарының қозғалу жолдары белгіленуде.

Полицейлер тағы да азаматтарды қырағы болуға, интернеттегі күмәнді жарнамаларға сенбеуге және жоғары пайда туралы уәделер қаншалықты сенімді болып көрінсе де, белгісіз шоттарға ақша аудармауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
6 млрд теңге жымқырды деген шетелдік күдікті Черногориядан Қазақстанға экстрадицияланды
19:32, Бүгін
6 млрд теңге жымқырды деген шетелдік күдікті Черногориядан Қазақстанға экстрадицияланды
21 млн теңге несие алған: Қостанай облысында зейнеткер алаяқтарға алданып қалды
11:05, 04 ақпан 2025
21 млн теңге несие алған: Қостанай облысында зейнеткер алаяқтарға алданып қалды
Алматыда жалға алған мүлікті сатып жіберген ер адам анықталды
16:08, 27 наурыз 2023
Алматыда жалға алған мүлікті сатып жіберген ер адам анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: