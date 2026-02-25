#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Құқық

Қазақстанда дәрі-дәрмек сапасына бақылау күшейтіледі

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 14:17 Фото: pexels
Мәжіліс ғылыми және ғылыми-техникалық қызметті жетілдіруге бағытталған депутаттық түзетулерді бірінші оқылымда мақұлдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған түзетулер аясында дәрілік заттарды тіркеу және қайта тіркеу тәртібін оңтайландыру қарастырылған. Бұл рәсім біріктірілген мемлекеттік қызмет көрсету форматына көшіріледі.

Соның нәтижесінде дәрілік препараттарды тіркеу мерзімі екі еседен астам қысқарады: 210 күннен 100 күнге дейін.

Сонымен қатар, Денсаулық сақтау министрлігіне Қазақстан үшін қажет дәрілік заттарды фармацевтикалық компаниялардың өтінімін күтпей-ақ өз бастамасымен тіркеуге өтінім беру өкілеттігі беріледі.

Бұдан бөлек, дәрілік заттарды өндіруде қолданылатын заттар мен субстанциялардың сапасын бақылау тетігі енгізіледі.

Сондай-ақ денсаулық сақтау саласында референс-орталықтар құру жөніндегі түзетулер мақұлданды. Бұл орталықтар жоғары технологиялық медициналық көмектің бірыңғай стандарттарын қамтамасыз етіп, диагностика дәлдігін арттыруға және денсаулық сақтау жүйесіне әдістемелік қолдау көрсетуге бағытталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда Су-30СМ жойғыш ұшағы апатқа ұшырады
15:55, Бүгін
Қазақстанда Су-30СМ жойғыш ұшағы апатқа ұшырады
Мәжіліс "Қоғамдық бірлестіктер туралы" заң жобасын мақұлдады
14:19, 08 қараша 2023
Мәжіліс "Қоғамдық бірлестіктер туралы" заң жобасын мақұлдады
Қазақстанда мопедистерге қойылатын талаптар күшейтіледі
12:22, 17 сәуір 2024
Қазақстанда мопедистерге қойылатын талаптар күшейтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
17:28, Бүгін
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
17:10, Бүгін
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
16:58, Бүгін
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
16:49, Бүгін
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: