Оралда әкімдер мен депутаттың да үрейін алған блогер сотталды
2026 жылғы 25 ақпанда Орал қалалық қылмыстық сотында 43 жастағы Айболат Бөкеновке қатысты сот үкімі жарияланды. Ол ҚР Қылмыстық кодексінің үш бабы, атап айтқанда "Алаяқтық", "Бопсалау" және "Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру (жылыстату)" бойынша бірден кінәлі деп танылды. Үкімді судья Динара Гильманова жария етті.
Сот үкімімен Айболат Бөкенов жоғарыда аталған барлық бап бойынша кінәлі деп танылды.
"Айболат Бөкенов кінәлі деп танылсын. Оған орташа қауіпсіздік қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде 3 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі түпкілікті жаза тағайындалсын", – деді Динара Гильманова үкімді оқи отырып.
Блогер сот залында қамауға алынды. Ол бұған дейін үй қамақта болған.
Тергеу мәліметтері бойынша, Бөкенов БҚО билігін сынау арқылы әлеуметтік желіде аудитория жинап, өз танымалдылығын теріс пиғылда пайдаланған: "көмек" үшін ақша алып, түрлі сылтаулармен қаражат жинап, парақшасындағы жазбасын жою үшін ақы талап еткен. Жәбірленушілердің арасында бірнеше аудан әкімдері, шенеуніктер мен депутат та бар. Залал сомасы әркімде әр түрлі – 50-ден 200 мың теңгеге дейін.
Алынған қаражаттың бір бөлігін, айыптаушы мәлімдегендей, ставка қоюға жұмсаған. Жәбірленушілердің барлық талаптары қанағаттандырылды. Бөкеновтың өзі кінәсін толықтай мойындады.