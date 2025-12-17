Хромтау қаласының әкімі пара алғаны үшін түрмеден құтылды
Айыпталушылар қатарында Ақтөбе қаласының тұрғыны Нұрбек Қазбек те болды. Ол пара алу және бопсалау дерегі бойынша жауапқа тартылған.
Іс материалдарына сәйкес, қазан айында Нұрбек Қазбек абаттандыру және жөндеу жұмыстарын жүргізген мердігерден Хромтау қаласының әкімі Сағындық Шабықбаевқа беру үшін 400 мың теңге, ал өзіне жеке 1 миллион 100 мың теңге пара талап еткен. Ол белгіленген мерзімде ақша берілмеген жағдайда күш қолданамын деп қорқытқан. Нәтижесінде жәбірленушіге 700 мың теңге көлемінде материалдық шығын келтірілген. Бұл туралы ҚазАқпарат жазды.
Екі айыпталушы да кінәларын толық мойындады. Іс қысқартылған тәртіппен қаралды.
Сот отырысында жәбірленуші Нұрбек Қазбекті кешірген. Осыған байланысты бопсалау дерегі бойынша іс тоқтатылып, ол тек пара алғаны үшін сотталды.
Сот екі айыпталушыны да кінәлі деп таныды.
Хромтау қаласының бұрынғы әкімі Сағындық Шабықбаевқа алған парасының 30 еселенген мөлшерінде, яғни 12 миллион теңге көлемінде айыппұл тағайындалды. Қамауда болған уақыты есепке алынып, айыппұлдың түпкілікті сомасы 11 355 151 теңгені құрады. Сондай-ақ ол өмір бойына мемлекеттік қызметте, сот органдарында және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында қызмет атқару құқығынан айырылды.
Нұрбек Қазбек те кінәлі деп танылып, оған да параның 30 еселенген мөлшерінде – 12 миллион теңге айыппұл салынды. Қамауда болған уақыты (660 576 теңге) есепке алынып, айыппұлдың түпкілікті сомасы 11 339 424 теңгені құрады.
Айта кетейік, 2025 жылғы қараша айында Хромтау қаласының әкімі пара алды деген күдікпен ұсталып, тергеу аяқталғанға дейін тергеу изоляторында отырғаны белгілі болған еді.