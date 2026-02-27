1-сыныпта оқитын қызға ер мұғалім тиіскен бе? Шымкенттегі мектептердің бірінен шу шықты
Аталған оқиға туралы ақпарат алдымен 25 ақпанда әлеуметтік желіде пайда болды, содан кейін оны ресми органдар растады. Қыздың анасы полицияға арызданып, мұғалім баланы күштеп тізесіне отырғызып, ұятсыз әрекеттер жасағанын айтқан.
ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалар құқықтарын қорғау жөніндегі комитет жәбір көрген оқушыға қазір қажетті психологиялық көмек көрсетіліп жатқанын хабарлады.
"Бала құқықтары жөніндегі өңірлік уәкіл аталған факт анықталғаннан кейінгі бірінші күннен бастап оқиға орнына барып, баланың анасымен тұрақты байланыс орнатты. Баланың қауіпсіздігі мен денінің саулығы сөзсіз басымдыққа ие екенін нақтылаймыз. 2024 жылдан бастап елімізде кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылықтың кез келген белгісіне қатысты заңнама нормалары қатаңдады. Физикалық және психологиялық зорлық-зомбылық үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылады", - деді комитеттен 2026 жылдың 27 ақпанында.
Шымкент қалалық полиция департаменті оқушы қыздың анасының арызы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын растады. Күдікті ұсталып, полиция бөліміне жеткізілді.
"Қазіргі уақытта тергеу-жедел тобы болған оқиғаның барлық мән-жайларын жан-жақты, толыққанды және объективті анықтауға бағытталған іс-шаралар кешенін жүргізуде. Бейнебақылау камераларындағы жазбалар зерделенеді, ықтимал куәгерлерден және өзге де адамдардан сұрақ-жауаптар алынады, барлық дәлел тексеріледі, алынған барлық материалдар мен фактілер талданып, салыстырылады", - деді Zakon.kz тілшісіне ведомствоның баспасөз қызметі.
Құқық қорғау органдары тергеу барысы департамент басшылығының ерекше бақылауында екенін жеткізді. Барлық тергеу әрекеттері заң талаптарына сай қатаң жүзеге асырылады.
