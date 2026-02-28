Түркістан облысында бір сағат ішінде әйел жүргізуші көлігімен екі баланы қаққан
Түркістан облысында әйел жүргізуші кәмелетке толмаған жаяу жүргіншіні қағып кетті. Оқиға орнынан ізін суытпақ болған ол тағы бір басқа баланы қақты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Otyrar.kz басылымының мәліметінше, Сайрам аудандық полициясы Ақсукент ауылында екі кәмелетке толмаған жаяу жүргіншіні қағу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады.
Алдын ала ақпарат бойынша, Changan маркалы автокөлікті тізгіндеген әйел көшелердің бірінде кәмелетке толмаған жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Содан соң ол оқиға орнынан ізін суытқан. Алайда, тағы бір көшеде Changan тағы бір оқушыны қақты.
"Зардап шеккен балалар ауруханаларға жеткізілді. Олардың бірі медициналық тексеруден кейін үйіне босатылды", деп жазады басылым.
Полиция әйел жүргізушінің ұсталғанын, оған қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалғанын атап өтті.
Қазіргі уақытта қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Атап айтқанда, бейнебақылау камераларындағы жазбалар зерттеліп, куәгерлерден сұрақ-жауап алынады.
