#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Құқық

Түркістан облысында бір сағат ішінде әйел жүргізуші көлігімен екі баланы қаққан

Жедел жәрдем, Түркістан облысы, Ақсукент ауылы, жүргізуші әйел, жол апаты, баланы қағу, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 17:00 Сурет: Zakon.kz
Түркістан облысында әйел жүргізуші кәмелетке толмаған жаяу жүргіншіні қағып кетті. Оқиға орнынан ізін суытпақ болған ол тағы бір басқа баланы қақты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Otyrar.kz басылымының мәліметінше, Сайрам аудандық полициясы Ақсукент ауылында екі кәмелетке толмаған жаяу жүргіншіні қағу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады.

Алдын ала ақпарат бойынша, Changan маркалы автокөлікті тізгіндеген әйел көшелердің бірінде кәмелетке толмаған жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Содан соң ол оқиға орнынан ізін суытқан. Алайда, тағы бір көшеде Changan тағы бір оқушыны қақты.

"Зардап шеккен балалар ауруханаларға жеткізілді. Олардың бірі медициналық тексеруден кейін үйіне босатылды", деп жазады басылым.

Полиция әйел жүргізушінің ұсталғанын, оған қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалғанын атап өтті.

Қазіргі уақытта қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Атап айтқанда, бейнебақылау камераларындағы жазбалар зерттеліп, куәгерлерден сұрақ-жауап алынады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Абай облысында мас жүргізуші жаяу жүргіншіні қағып өлтірді
00:15, 24 тамыз 2023
Абай облысында мас жүргізуші жаяу жүргіншіні қағып өлтірді
Павлодар облысында шағын автобус скутер тізгіндеген баланы қағып кетті
19:19, 15 тамыз 2024
Павлодар облысында шағын автобус скутер тізгіндеген баланы қағып кетті
Қостанайда адам қағып, қашып кеткен жүргізуші ұсталды
21:42, 27 шілде 2023
Қостанайда адам қағып, қашып кеткен жүргізуші ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанская дуэль борцов произошла в четвертьфинале топ-турнира в Албании
17:00, Бүгін
Казахстанская дуэль борцов произошла в четвертьфинале топ-турнира в Албании
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
16:56, Бүгін
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
16:14, Бүгін
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
15:30, Бүгін
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: