Ақылы жолдарда жүру үшін алынатын төлемге қатысты ережелер өзгерді
Өзгерістерге сәйкес, 5-2-бапта көрсетілген автокөліктер санаты ақылы учаскелерді пайдаланғаны үшін төлемнен босатылған:
Қызметтік міндеттерін орындау кезінде арнайы автокөліктер:
- Жедел медициналық көмек ұйымдарының автокөліктері;
- Төтенше құтқару қызметтерінің автокөліктері;
- Құқық қорғау органдарының автокөліктері;
- Көлік бақылау органдарының автокөліктері;
- Арнайы мемлекеттік органдардың автокөліктері;
- ҚР Қарулы Күштері, басқа әскерлер мен әскери бөлімшелердің автокөліктері;
- Ақылы жолдардың (учаскелердің) техникалық қызметін тікелей жүзеге асыратын Ұлттық оператор;
- Заңнамаға сәйкес белгілі бір ақылы жолдағы техникалық қызметті тікелей жүзеге асыратын жеке серіктес;
- Жануарлар әлемін қорғау, көбейту және пайдалану саласындағы өкілетті органның автокөліктері;
- Балық шаруашылығы саласындағы өкілетті мемлекеттік органның автокөліктері;
- Ауылдық елді мекендер мен аудан, облыс орталықтарын, астананы немесе республикалық маңызы бар қалаларды байланыстыратын қатынастардағы тұрақты жолаушылар және жүктерді таситын автобустар;
- Ақылы жолға жақын аудандардағы бір аудан ішінде қозғалыс жасайтын, көрсетілген әкімшілік-аумақтық бірлікте тіркелген аудандар автобустары;
- Тауар көліктері, дөңгелекті өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы және суландыру машиналары, ең жақын көлік торабы арасындағы бөліктерде су кедергілері мен теміржолдарды кесіп өту үшін;
- Ақылы жолға жақын аудандарда тіркелген физикалық және заңды тұлғалардың жеңіл автокөліктері, бір аудан ішінде қозғалу үшін;
- Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің жеңіл автокөліктері.
Сонымен қатар, ұйымдастырушы ақылы жолдарға қатысты қарыз бар жағдайда SMS-хабарлама жібереді.
Жеке тұлға ақылы жолдарда жүріп өткен күннен бастап 30 күн ішінде төлем жасамаса, ұйымдастырушы 31-ші күнде материалдарды Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 628-бабында көзделген тәртіппен қарау үшін көлік бақылау органдарына жібереді.
Заңды тұлға есеп айырысу айынан кейінгі 20-сына дейін ұйымдастырушы ұсынған шот-фактуралар бойынша төлем жасамаса, ұйымдастырушы келесі күнде материалдарды көлік бақылау органдарына 628-бапқа сәйкес қарау үшін жібереді.
Сонымен қатар, ұйымдастырушы ақылы жолдар бойынша төлем есептеу алгоритмін өкілетті мемлекеттік органның ішкі регламентіне сәйкес өзгерте алады.
Бұйрық 2026 жылғы 30 наурыздан бастап күшіне енеді.