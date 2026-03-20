Құқық

Ақылы жолдарда жүру үшін алынатын төлемге қатысты ережелер өзгерді

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.03.2026 13:20 Фото: qaj.kz
2026 жылғы 16 наурыздағы Көлік министрінің бұйрығымен республикалық маңызы бар жалпы қолданылатын ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) бойынша жүру үшін алынатын төлемге қатысты ережелерге өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзгерістерге сәйкес, 5-2-бапта көрсетілген автокөліктер санаты ақылы учаскелерді пайдаланғаны үшін төлемнен босатылған:

Қызметтік міндеттерін орындау кезінде арнайы автокөліктер:

  • Жедел медициналық көмек ұйымдарының автокөліктері;
  • Төтенше құтқару қызметтерінің автокөліктері;
  • Құқық қорғау органдарының автокөліктері;
  • Көлік бақылау органдарының автокөліктері;
  • Арнайы мемлекеттік органдардың автокөліктері;
  • ҚР Қарулы Күштері, басқа әскерлер мен әскери бөлімшелердің автокөліктері;
  • Ақылы жолдардың (учаскелердің) техникалық қызметін тікелей жүзеге асыратын Ұлттық оператор;
  • Заңнамаға сәйкес белгілі бір ақылы жолдағы техникалық қызметті тікелей жүзеге асыратын жеке серіктес;
  • Жануарлар әлемін қорғау, көбейту және пайдалану саласындағы өкілетті органның автокөліктері;
  • Балық шаруашылығы саласындағы өкілетті мемлекеттік органның автокөліктері;
  • Ауылдық елді мекендер мен аудан, облыс орталықтарын, астананы немесе республикалық маңызы бар қалаларды байланыстыратын қатынастардағы тұрақты жолаушылар және жүктерді таситын автобустар;
  • Ақылы жолға жақын аудандардағы бір аудан ішінде қозғалыс жасайтын, көрсетілген әкімшілік-аумақтық бірлікте тіркелген аудандар автобустары;
  • Тауар көліктері, дөңгелекті өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы және суландыру машиналары, ең жақын көлік торабы арасындағы бөліктерде су кедергілері мен теміржолдарды кесіп өту үшін;
  • Ақылы жолға жақын аудандарда тіркелген физикалық және заңды тұлғалардың жеңіл автокөліктері, бір аудан ішінде қозғалу үшін;
  • Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің жеңіл автокөліктері.

Сонымен қатар, ұйымдастырушы ақылы жолдарға қатысты қарыз бар жағдайда SMS-хабарлама жібереді.

Жеке тұлға ақылы жолдарда жүріп өткен күннен бастап 30 күн ішінде төлем жасамаса, ұйымдастырушы 31-ші күнде материалдарды Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 628-бабында көзделген тәртіппен қарау үшін көлік бақылау органдарына жібереді.

Заңды тұлға есеп айырысу айынан кейінгі 20-сына дейін ұйымдастырушы ұсынған шот-фактуралар бойынша төлем жасамаса, ұйымдастырушы келесі күнде материалдарды көлік бақылау органдарына 628-бапқа сәйкес қарау үшін жібереді.

Сонымен қатар, ұйымдастырушы ақылы жолдар бойынша төлем есептеу алгоритмін өкілетті мемлекеттік органның ішкі регламентіне сәйкес өзгерте алады.

Бұйрық 2026 жылғы 30 наурыздан бастап күшіне енеді.

Ботагөз Ақиқат
ІІМ жоғары оқу орындарында оқыту: өзгерістер енгізілді
15:27, Бүгін
ІІМ жоғары оқу орындарында оқыту: өзгерістер енгізілді
Қазақстанда ақылы жолдардан өту ережелері жаңартылды
09:57, 08 қыркүйек 2025
Қазақстанда ақылы жолдардан өту ережелері жаңартылды
Көкшетау-Петропавл ақылы жолымен жүру ақысының төлем бағалары өзгерді
10:49, 18 сәуір 2024
Көкшетау-Петропавл ақылы жолымен жүру ақысының төлем бағалары өзгерді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
16:16, Бүгін
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
16:15, Бүгін
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
16:08, Бүгін
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
16:07, Бүгін
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
