ІІМ жоғары оқу орындарында оқыту: өзгерістер енгізілді
Өзгерістерге сәйкес, дәріс оқуға, дипломдық жұмыстарға (жобаларға) жетекшілік етуге, оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына келесі тұлғалар қатыса алады: кафедра басшылары, кафедра басшыларының орынбасарлары, профессорлар, доценттер, аға оқытушылар, тәжірибелік жұмыс тәжірибесі және профиль бойынша педагогикалық тәжірбиесі кемінде 3 жыл болған оқытушылар.
Оқытушыны дәріс оқуға қабылдау тәртібін оқу орнының ғылыми кеңесі белгілейді.
Дәріс оқуға және басқа да оқу сабақтарын жүргізуге сондай-ақ ғылыми қызметкерлер, мәдениет, өнер, спорт саласының құрметті қызметкерлері, шығармашылық одақтардың мүшелері немесе тәжірибелі мамандар, оның ішінде ІІМ Орталық аппараты мен жергілікті бөлімшелерінің қызметкерлері тартылуы мүмкін, олар да профиль бойынша кемінде үш жыл тәжірибеге ие болуы тиіс.
Аталған категориядағы тұлғаларды сабақ жүргізуге тарту оқу орнының басшылығы бекітетін кестеге сәйкес жүзеге асырылады.
Ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмыстары аясында магистрант пен докторанттың жеке жұмыс жоспарына ғылыми стажировканы ғылыми ұйымдарда немесе сәйкес салалар мен қызмет сфераларындағы ұйымдарда, соның ішінде ІІМ Орталық аппараты мен жергілікті бөлімшелерде өту қарастырылған.
Бұйрық 2026 жылғы 30 наурыздан бастап күшіне енеді.