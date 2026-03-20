Құқық

ІІМ жоғары оқу орындарында оқыту: өзгерістер енгізілді

Фото: polisia.kz
Ішкі істер министрінің 2026 жылғы 13 наурыздағы бұйрығымен ҚР ІІМ әскери және арнайы оқу орындарының қызметіне қатысты ережелерге өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзгерістерге сәйкес, дәріс оқуға, дипломдық жұмыстарға (жобаларға) жетекшілік етуге, оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына келесі тұлғалар қатыса алады: кафедра басшылары, кафедра басшыларының орынбасарлары, профессорлар, доценттер, аға оқытушылар, тәжірибелік жұмыс тәжірибесі және профиль бойынша педагогикалық тәжірбиесі кемінде 3 жыл болған оқытушылар.

Оқытушыны дәріс оқуға қабылдау тәртібін оқу орнының ғылыми кеңесі белгілейді.

Дәріс оқуға және басқа да оқу сабақтарын жүргізуге сондай-ақ ғылыми қызметкерлер, мәдениет, өнер, спорт саласының құрметті қызметкерлері, шығармашылық одақтардың мүшелері немесе тәжірибелі мамандар, оның ішінде ІІМ Орталық аппараты мен жергілікті бөлімшелерінің қызметкерлері тартылуы мүмкін, олар да профиль бойынша кемінде үш жыл тәжірибеге ие болуы тиіс.

Аталған категориядағы тұлғаларды сабақ жүргізуге тарту оқу орнының басшылығы бекітетін кестеге сәйкес жүзеге асырылады.

Ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмыстары аясында магистрант пен докторанттың жеке жұмыс жоспарына ғылыми стажировканы ғылыми ұйымдарда немесе сәйкес салалар мен қызмет сфераларындағы ұйымдарда, соның ішінде ІІМ Орталық аппараты мен жергілікті бөлімшелерде өту қарастырылған.

Бұйрық 2026 жылғы 30 наурыздан бастап күшіне енеді.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Денсаулық сақтау дамуының тұжырымдамасын жүзеге асыру 2029 жылға дейін ұзартылды
Денсаулық сақтау дамуының тұжырымдамасын жүзеге асыру 2029 жылға дейін ұзартылды
ІІМ жоғары оқу орындарында білім беру бағдарламалары жаңартылды
ІІМ жоғары оқу орындарында білім беру бағдарламалары жаңартылды
ІІМ-нің жоғары оқу орындарында оқу процесін ұйымдастыру ережелері жаңартылды
ІІМ-нің жоғары оқу орындарында оқу процесін ұйымдастыру ережелері жаңартылды
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
